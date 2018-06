Def | Tria | ripresa continua ma a ritmi più contenuti

Def - la maggioranza chiede stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : MILANO - La maggioranza mette nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza, che sta concludendo il suo iter parlamentare. Nella risoluzione sul Def portata in Aula dal relatore M5s, Federico d'Incà, si impegna infatti il governo 'ad assumere tutte le ...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia allo scoperto : Deficit - euro e grandi opere - schiaffi a Lega e M5s : Ridurre il debito pubblico , niente deficit , no all' uscita dall'euro e sì alle grandi opere . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla per la prima volta, intervistato dal Corriere della Sera , e il suo profilo da tecnico sembra cozzare nettamente con le promesse e i toni , elettorali, di chi sostiene il ...

Su il Pil con grandi opere e scuola "Investire in Deficit si può" La Trianomics con la sponda Ue : Secondo Giovanni Tria gli investimenti pubblici in infrastrutture possono rilanciare la crescita, a determinate condizioni. In un paper accademico scritto con l’economista Pasquale Lucio Scandizzo il neoministro per l’Economia e finanze spiega: un programma vasto, finanziato a livello europeo e “condizionato” al rispetto di solidi comportamenti fiscali volti a perseguire la riduzione del debito. Prima ancora di andare a ...

La ricetta del ministro Tria : "Possibile debito con investimenti in Deficit" : Il nuovo ministro dell"Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, due giorni fa si è insediato in via XX Settembre. Oggi fa parlare di sé attraverso i contenuti di un articolo accademico per una rivista internazionale, pubblicato sul sito Formiche.net. "Un vasto programma di investimenti pubblici infrastrutturali potrebbe essere attuato e finanziato in deficit senza creare un problema di sostenibilità dei debiti pubblici attraverso un ...

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria : "Un vasto programma di investimenti pubblici finanziato in Deficit" : "Un vasto programma di investimenti pubblici infrastrutturali potrebbe essere attuato e finanziato in deficit senza creare un problema di sostenibilità dei debiti pubblici attraverso un finanziamento monetario palesemente condizionato a livello europeo". E' questa l'opinione del neo ministro dell'Economia Giovanni Tria, contenuta in un articolo inedito pubblicato sul sito Formiche.it firmato insieme all'economista Pasquale Lucio ...