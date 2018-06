Def | Tria | il debito deve calare Su misure  e coperture il ministro non alza il velo

Tria spiega il Def - decisivo ridurre il debito. Ok su Iva : L'impegno alla riduzione del disavanzo è condizione essenziale per la stabilità finanziaria ma consentirà anche di rivendicare in Europa la possibilità di conteggiare fuori dal deficit le spese per ...

Produttività e riduzione del Deficit. Tria sceglie la continuità con Padoan : [Pubblichiamo l'intervento integrale del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nell'aula della Camera durante la discussione sul Documento di economia e finanza] Presidente, onorevoli deputati, il Documento di economia e finanza, al quale si riferiscono le risoluzioni oggi in discussione, come p

Def - Tria : 'Riformare l'Eurozona' : Ne beneficerebbe la politica monetaria che potrebbe raggiungere con più facilità e meno distorsioni il suo obiettivo di inflazione che, a sua volta, favorirebbe un'evoluzione virtuosa del rapporto ...

Def - Tria : gravi inadeguatezze - serve profonda riforma Eurozona : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo intervento sul Def in Aula alla Camera, sottolineando che 'la nostra azione in Europa deve essere volta verso una profonda riforma ...

