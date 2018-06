Def | maggioranza | “Svolta nel paradigma economico | superare il fiscal compact” Tria

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018) Da un lato lache impegna il governo a “realizzare nel tempo un cambio radicale del”, assumere tutte le iniziative “per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento dell’aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio” e “riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio del triennio 2019-2021″. Dall’altro il ministro dell’Economia Giovanniche frena e ancora una volta ricorda come i paletti esistenti vadano comunque rispettati: “E’ bene non mettere a repentaglio“, avverte, “l’evoluzione” prevista dal quadro macrotendenziale del Def, in base al quale il deficit calerà allo 0,8% del pil nel 2019 in modo da raggiungere il pareggio di bilancio nel 2020, ...