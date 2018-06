Def | maggioranza chiede più flessibilità all' Europa

ilgiornale

(Di martedì 19 giugno 2018) Il Def comincia a prendere forma. Il relatore grillino, Federico d'Incà ha preparato la risoluzione dellada sottoporre al ministro dell'Economia Giovanni Tria. Nel testo lagialloverdeall'esecutivo l'impegno per "assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l"aumento dell"aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio e a individuare misure da adottare nel 2018 nel rispetto dei saldi di bilancio. E poi chiediamo di riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio del triennio 2019-2021".Una posizione chiara quella dellachein modo netto un cambio di passo nel rapporto tra Roma e Bruxelles. Con la relazione diviene chiesto al governo anche l'avvio di un dialogo nuovo in sede europea per ...