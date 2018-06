De Magistris vs Salvini | ' L' odio alimenta pulsioni pericolose'

Migranti - Salvini chiude i porti | Malta : "Leggi violate" |De Magistris : "La nave a Napoli" : Dopo il no di Salvini a unapprodo italiano, la questione dei 629 profughi della nave è stata al centro del vertice digoverno a Palazzo Chigi. Il premier Conte ha chiamato il collegamaltese Muscat, che "non ha assicurato il soccorso umanitario".Il governo ha disposto l'invio di due motovedette con a bordodei medici

Migranti - Salvini chiude i porti | Malta : "Non spetta a noi" |De Magistris : "La nave a Napoli" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

De Magistris sfida Salvini : "Il porto di Napoli pronto ad accogliere i migranti" : 'Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, ...

De Magistris sfida Salvini : "Il porto di Napoli pronto ?ad accogliere i migranti" : "Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, per salvare vite umane". Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Che lancia la sua personale battaglia a Matteo Salvini nella giornata in cui il ministro dell'Interno ha ingaggiato un braccio di ferro con Malta in ...

Aquarius - De Magistris a Salvini : 'Ministro senza cuore - il porto di Napoli pronto ad accogliere' : ' Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande.Napoli è pronta, ...

Migranti - il caso nave Aquarius. De Magistris a Salvini : 'Ministro senza cuore - il porto di Napoli pronto ad accogliere' : ' Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte,bambini,anziani,esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani,con un cuore grande.Napoli è pronta,senza ...

Il sindaco De Magistris non cambia idea su Salvini. "Rifarei la stessa cosa" : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non si pente di aver negato a Salvini di svolgere un comizio nella sua città. Lo ha ribadito ai microfoni di "Non Stop News" su Rtl 102.5. "Una cosa è il dissenso politico – ha risposto al giornalista Pierluigi Diaco che lo ha intervistato - una cosa la cooperazione istituzionale. A Salvini gli è andata male: mi ha querelato per diffamazione e per istigazione a ...