Dal 29 giugno all’1 luglio Como diventa WOW MUSIC FESTIVAL

LongTake Interactive Film Festival 2018 - a Milano Dal 20 al 24 giugno : Torna, per il secondo anno, il LongTake Interactive Film Festival, manifestazione organizzata a Milano dagli amici del sito LongTake e in corso dal 20 al 24 giugno. Cambia la location (sarà lo Spazio Oberdan) per un Festival che unisce la volontà di portare pellicole ancora inedite nelle sale italiane a quella di mostrare titoli scelti direttamente dal pubblico.

Grease/ Su Canale 5 il film diretto da RanDal Kleiser (oggi - 19 giugno 2018) : Grease (Brillantina), il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 19 giugno 2018. Nel cast: John Travolta e Olivia Newton-John, alla regia Randal Kleiser. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Il Segreto - anticipazioni trama puntate Dal 25 al 29 giugno 2018 : Saul con le spalle al muro da donna Francisca : anticipazioni Il Segreto, trame dal 25 al 29 giugno 2018 Godiamoci le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap Il Segreto da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018. Si prospettano episodi interessanti, visto che Saul è stato messo con le spalle al muro da donna Francisca, mentre Ulpiano non intende per alcun motivo dimenticare che Carmelo è, sia pure involontariamente, l’omicida del padre. Il circo intanto sta per lasciare Puente ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane Dal 25 al 29 giugno 2018 : Liam e Sally troppo vicini? : Nelle anticipazioni italiane di Beautiful sulle puntate dal 25 al 29 giugno 2018, ripartiamo dalle minacce di Bill a Ridge: il primo vorrà chiarire di aver intenzione di riconquistare l'ex moglie, chiedendo a Ridge di starle alla larga. Anche Steffy aiuterà Bill a tornare insieme a Brooke, parlando con quest'ultima. Liam chiederà a Sally di accompagnarlo a San Francisco per presentarle gli architetti di cui le aveva parlato, ma Steffy non sarà ...

Una Vita - anticipazioni trama puntate Dal 25 al 29 giugno 2018 : Teresa vede il suo amato Mauro : Eccovi puntuali con le anticipazioni una Vita. Le voci sulla morte di Mauro fanno letteralmente impazzire Teresa che solo grazie all’intervento di Cayetana non si suiciderà. La maestrina, però, penserà di avere visto San Emeterio uscire dalla chiesa e si recherà a parlarne con Felipe. Mentre la terribile Ursula comunica alla Sotelo che Elena è in salvo, l’avvocato mostrerà al Blasco alcuni oggetti che sono stati trovati vicino alla ...

Viaggi & Turismo - Air Transat : Dal 20 giugno Volo Diretto Lamezia Terme-Toronto : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, conferma gli investimenti sulla Calabria e riprende il Volo Diretto Lamezia-Toronto da mercoledì 20 giugno operato con un Airbus A330. Il Volo Diretto, rappresenta l’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso il Canada e sarà attivo una volta a settimana (mercoledì) a partire da mercoledì 20 giugno fino al 3 ottobre 2018. Il Volo Diretto Lamezia-Toronto si può acquistare con ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate Dal 25 giugno al 1 luglio 2018 : Viktor e Werner sulle tracce dell’assassino! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 25 giugno a domenica 1 luglio 2018: Viktor indagato! Christoph pronto a sposare Alicia! Choc per lei! Anticipazioni Tempesta d’amore: l’omicida di Beatrice ha le ore contate! Paul spera di conquistare Jessica che, invece, vuole Viktor a tutti i costi! Christoph pronto a sposare Alicia che vive momenti di forte turbamento emotivo! Tra enigmi e misteri, amori pronti a ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 25 al 29 giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018: La vita di Franco incontra un’altra volta quella di Mansur, ma le conseguenze potrebbero essere gravi. Veronica è infastidita dalla complicità che si è creata tra Vera e Roberto. Susanna e Niko riscontrano che, almeno nel loro caso, le colpe dei padri ricadono sui figli… Elena si trova a gestire con difficoltà le sue vicende legali e la figlia ...

Sci nautico – Dal 18 al 21 giugno il primo raduno nazionale di discipline classiche : I giovani dello sci nautico in raduno dal 18 al 21 giugno al Centro Tecnico Federale di Recetto Il Centro tecnico federale di Recetto entra nel vivo dell’attività estiva ospitando il primo raduno nazionale di discipline classiche da lunedì 18 a giovedì 21 giugno. Le discipline classiche composte da slalom, figure e salto rappresentano la tradizione dello sci nautico, sport nato negli anni ’20 negli stati Uniti diffuso in tutto il mondo, ...

Su Rai1 Tutto può Succedere 3 ha conquistato 3.254.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Tunisia – Inghilterra ha raccolto davanti al video 6.273.000 spettatori pari al 27.8% di share

Anche da MediaWorld l’ASUS Zenfone 5 : Dal 21 giugno con cashback : Dal prossimo 21 giugno la vendita del top di gamma ASUS Zenfone 5 verrà estesa Anche al megastore MediaWorld, sia nei negozi fisici che sul sito online. Ricordiamo che fino a quella data la commercializzazione era rimasta appannaggio del brand taiwanese, con acquisto diretto sul portale ufficiale o presso gli ASUS Gold Store. Le grandi richieste che ha fatto registrare il dispositivo sono alla base della decisione presa dalla divisione italiana, ...

SCIROCCO WINE FEST - QUATTRO GIORNI TRA VINO E CULTURE MEDITERRANEE LA 2EDIZIONE A GIBELLINA Dal 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO : Cabaret, musica e dj-set Si balla con gli Shakalab e con le note di Mario Venuti Un calendario gratuito di spettacoli animerà le serate dell'evento. Si comincia giovedì 28 GIUGNO con lo spettacolo di ...

