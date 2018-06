Da Vodafone | una raffica di contatti verso gli ex clienti | ci sono offerte per tutti gli

Vittorio Colao lascia la guida di Vodafone. Al suo posto Read : "L'addio è una mia scelta" : ROMA - Dopo 10 anni alla guida del secondo operatore di tlc al mondo, l'italiano Vittorio Colao è pronto a lasciare la carica di 'capo esecutivo' di Vodafone. L'agenzia d'informazione Reuters , che ...

OpenSignal premia ancora una volta Vodafone per la rete 4G - ma TIM incalza : Secondo il report trimestrale di OpenSignal la miglior rete 4G italiana è sempre quella di Vodafone, anche se TIM incalza nelle grandi città. L'articolo OpenSignal premia ancora una volta Vodafone per la rete 4G, ma TIM incalza proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 10 Giga è una nuova offerta winback per tentare gli ex-clienti : Vodafone Special Minuti 10 Giga è una nuova offerta winback con cui Vodafone sta provando a riconquistare la fiducia di alcuni ex-clienti tramite contatto da parte del reparto commerciale. L'articolo Vodafone Special Minuti 10 Giga è una nuova offerta winback per tentare gli ex-clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone One Junior è una nuova offerta che costa 5 euro dedicata ai più giovani : Vodafone lancia una nuova offerta telefonica dedicata ai più piccoli. Si chiama Vodafone One Junior e, al costo di 5 euro mensili, comprende 5 GB di traffico internet in 4G, 100 minuti, 50 SMS e minuti illimitati verso due numeri Vodafone preferiti. A questi si aggiungono poi altri servizi dedicati alla salvaguardia dei minori come Rete Sicura e il blocco dei servizi aggiuntivi. L'articolo Vodafone One Junior è una nuova offerta che costa 5 ...

Problemi luminosità automatica Huawei P8 Lite 2017 Vodafone e non solo : una soluzione? : I Problemi con la luminosità automatica sul Huawei P8 Lite 2017 sono effettivi oppure no? In particolare è solo il modello Vodafone con l'ultimo aggiornamento B158 a soffrirne oppure interessati dal presunto bug sono anche gli altri modelli serigrafati e anche la variante no brand? Il Huawei P8 Lite 2016 Vodafone in particolare ha cominciato a ricevere il pacchetto B158 verso la metà del corrente mese. I riscontri racconti nella decina di ...

Vodafone - multa Antitrust di 4 - 6 milioni per pubblicità sulla fibra ottica : “Una condotta omissiva e ingannevole” : Prima i 4,8 milioni di euro a Tim. Poi i 4,25 a Wind Tre e i 4,4 milioni a Fastweb. Ora è il turno di Vodafone. L’Antitrust ha multato la società di telecomunicazioni per 4,6 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica, la stessa sanzione emessa nei confronti delle concorrenti nelle scorse settimane. E con le stesse parole viene commentata la condotta, definita “omissiva e ingannevole”. “Vodafone ha ...

Delusione B139 su Huawei P10 Lite Vodafone : l’aggiornamento porta una sola novità : L'aggiornamento B139 su Huawei P10 Lite Vodafone è appena sbarcato in Italia: in molti si sono illusi che potesse introdurre vistosi cambiamenti, magari anche il passaggio ad Android Oreo 8.0 tanto atteso (con una bella dose di positivismo questo è vero). Eppure l'ultimissimo firmware è portatore di ben pochi cambiamenti, per essere precisi addirittura di uno solo per la Delusione di non pochi possessori del device. Il pacchetto B139 su ...

Vodafone - in arrivo una novità che farà discutere. Accadrà il 27 maggio : un cambiamento che già non piace agli utenti : Brutte notizie per i possessori di un contratto Vodafone. L’azienda con sede a Londra infatti, ha annunciato che a partire dal prossimo 27 maggio saranno adottati dei piccoli cambiamenti che, probabilmente, faranno infuriare milioni di utenti in tutta Italia. Ma cosa capiterà di preciso? Verranno aumentati, udite udite, i costi di rinnovo delle offerte ricaricabili. L’operatore lo ha rivelato attraverso un comunicato pubblicato sul ...

