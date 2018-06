agi

: #Maturità2018 Da Foscolo ad Aldo moro, il toto-tema impazza - Agenzia_Italia : #Maturità2018 Da Foscolo ad Aldo moro, il toto-tema impazza -

(Di martedì 19 giugno 2018) Tracce ricevute per via telematica, 'ronde' di professori tra i banchi e cellulari al bando. Le scuole sono pronte all'esame di maturità a cui parteciperanno 500 mila studenti in tutta italia. Si parte domani con la prova di italiano, che sarà uguale per tutti gli indirizzi e potrà spaziare dal saggio breve, all'articolo di giornale, passando per un'analisi testuale. IlDa Ugoalla privacy su internet, dai 40 anni dal rapimento diai 70 anni della Costituzione italiana, sulla Rete è partito il-traccia. Nelle principali community online di studenti la domanda più frequente è: quali tracce usciranno? Ed ecco che emerge che l’autore più temuto è Claudio Magris, seguito da Filippo Tommaso Marinetti e dallo stesso autore dei 'Sepolcri'. Saggio breve e ...