Cultura | dal 23 6torna a Roma Ebraica Festival Internazionale

Il ministro Bonisoli vuole abolire il bonus Cultura. Critiche dall'opposizione : ... come per esempio il Salone del Libro o il Festival di Venezia, ; biglietti per visite ai monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; biglietti per "spettacoli dal vivo" , concerti, ...

"Giù le mani dal bonus Cultura" - la rivolta dei 18enni : "Facciamoci sentire!". Diciottenni sul piede di guerra dopo l'annuncio di un possibile 'stop' al bonus cultura . Non sono passate inosservate le parole del ministro dei Beni culturali e del Turismo, ...

IL CASO/ 1. Dalla Cultura dello sviluppo alla garanzia : il mito della rendita ci lascia in crisi : In Italia lo Stato controlla oltre metà della spesa. Invece bisogna spingere con forza sul pedale della crescita rafforzando il ruolo delle imprese.

Ilaria Capua lontana dall’Italia «Paghiamo lo scetticismo verso la Cultura scientifica» : La virologa: «Che dolore lasciare l’Italia. Rischiavo l’ergastolo, ora sono orgogliosa di me. Voglio battermi per una giustizia più scientifica e più umana»

'La politica resti fuori dalla Rai - serve un salto Culturale' : Il presidente della Camera su Facebook in vista del rinnovo del cda della Rai: 'Se la politica non resta fuori sarebbe un fallimento'

"La politica resti fuori dalla Rai - serve un salto Culturale" : "Faccio un appello vigoroso a tutto l'arco parlamentare: occorre un salto culturale, è necessario rifiutare la logica dell'appartenenza per premiare esclusivamente merito, competenze, capacità di visione del servizio pubblico". "La politica ne resti fuori, dia finalmente un segnale forte di cambiamento. In caso contrario saremmo davanti a un vero e proprio fallimento". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, ...

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro Culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Governo - il neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) e la sua gaffe nel 2015 : scambiò un centro Culturale per un ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

"L'isola del libro" dal 16 giugno a Passignano sul Trasimeno - presentata la sesta edizione; presidente marini : esperienza Culturale che ... : ... come recita il titolo di questa edizione, ma anche eventi musicali, mostre fotografiche e pittoriche, iniziative di beneficenza, mostre mercato, laboratori per bambini e spettacoli di cabaret. ...

"l'isola del libro" dal 16 giugno a passignano sul trasimeno - presentata la sesta edizione; presidente marini : esperienza Culturale che ... : ... come recita il titolo di questa edizione, ma anche eventi musicali, mostre fotografiche e pittoriche, iniziative di beneficenza, mostre mercato, laboratori per bambini e spettacoli di cabaret. ...

NBA Crossover : la mostra Culturale a Milano dal 29 giugno : La mostra ‘NBA Crossover’, che si terrà in Zona Tortona, includerà esibizioni interattive, speaking panel e la presenza di una star NBA La National Basketball Association (NBA) ha annunciato l’imminente arrivo di NBA Crossover, la mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare. L’evento ad ingresso gratuito si svolgerà in Zona Tortona (Milano) dal 29 giugno al primo luglio, e vedrà ...

Cosenza - con la Cultura si mangia. Arriva la mostra di Van Gogh ma si entra solo dal Mc Donald’s : Da “I mangiatori di patate” agli hamburgher e patatine. Succede solo da Mc Donald’s, o meglio, nel nuovo punto ristoro del “fast-food” americano nel centro di Cosenza. Perché, entrando nel locale, si accede contemporaneamente anche alla mostra Van Gogh Alive, The Experience. A metà maggio, infatti, nella Città dei Bruzi è stata inaugurata la mostra dedicata al pittore olandese, allestita nel Museo Multimediale Città di Cosenza, che sorge sotto ...

Dal degrado a tempio della Cultura - tre aziende anconetane tra le top100 dell'innovazione : ... Chiuso nei primi anni '90 stava per essere abbattuto finché non si è deciso di recuperare e riqualificare l'area: mostre, spettacoli, concerti ma anche un hub per ricerca e start up innovative. Le ...

900 mila euro dalla Città Metropolitana di Firenze per 80 progetti Culturali : Le proposte dovevano caratterizzarsi per rilevante importanza culturale, sia per quanto riguarda la qualità della direzione artistica che degli spettacoli, eventi ed iniziative culturali prodotti, i ...