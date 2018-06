Cucchi | il carabiniere che denunciò i colleghi | “Trasferito e demansionato dopo aver

Cucchi : carabiniere testimone - 'Io minacciato - il governo mi ascolti' : "Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di ...

Caso Cucchi - il carabiniere che ha denunciato i colleghi : “Mi trasferiscono per punizione” : A Riccardo Casamasima, carabiniere pugliese che con la sua testimonianza ha fatto riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, è stato imposto il trasferimento e il demansionamento. In un video il militare spiega: "E' inammissibile che un'istituzione come l'arma dei carabinieri quando denunci qualcosa devi trovarti a subire trasferimenti, punizioni e vessazioni".Continua a leggere

Processo Cucchi bis - il carabiniere D’Alessandro raccontò all’ex moglie del pestaggio : Forse la verità non è più tanto lontana. Continuano a sfilare in aula i testimoni nel secondo Processo sulla morte di Stefano Cucchi, il giovane scomparso a 31 anni il 22 ottobre 2009, sei giorni dopo essere stato arrestato per il possesso di 28 grammi di hashish e pochi grammi di cocaina. Il primo dibattimento si è concluso con l’assoluzione di tre agenti della polizia penitenziaria, completamente scagionati da ogni responsabilità. Nell’attuale ...

Caso Cucchi - in aula l’ex moglie del carabiniere : “Mi disse ‘quante gliene abbiamo date’” : Anna Carino, ex moglie di Raffaele D'Alessandro, uno dei carabinieri sotto processo per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, è stata ascoltata come teste nel processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale: “Mi disse che la notte dell'arresto Cucchi era stato pestato, aggiungendo: 'C'ero pure io, quante gliene abbiamo date'”.Continua a leggere

