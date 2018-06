Così l’AI ci sta aiutando a scoprire nuovi materiali alla velocità della luce

wired

(Di martedì 19 giugno 2018) Uno degli aspetti meno considerati dell’intelligenza artificiale è la sua capacità di accorciare il tempo. Cioè di velocizzare pratiche prima molto lunghe e dispendiose in termini di risorse ed energie, consentendo, nel caso che vedremo a scienziati e ricercatori, di occuparsi di altro, perfezionando i risultati ergando lo spettro delle proprie indagini. Questo è vero in particolare in laboratorio e, oltre le più prevedibili ricadute per esempio nell’ambitosalute, anche nel settore dei. Spesso se ne parla senza troppa cognizione ma il progresso anche sotto il profilo di leghe, plastiche e altri tipi diè fondamentale per decine di settori, dall’ingegneria all’automotive fino all’energia. D’altronde iche utilizziamo sono da sempre, fin dall’etàpietra, fondamentali perrgare i nostri orizzontici a compiere nuove imprese ...