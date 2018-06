Cos' ha da dire Conte sui Rom

“QualCosa su Maria? No - no”. Belen - clamorosa gaffe sulla De Filippi. Scatta la domanda in diretta e lei risponde Così (da non credere) : Archiviate le polemiche per la prima puntata di Balalaika legate alla poca attinenza al calcio del programma e alla battuta infelice del mago Forest a Belen, la showgirl argentina è tornata protagonista con una gaffe tipica di chi non è abituato a calcare gli studi dei programmi sportivi. “Belen, dì qualcosa su Di Maria”. “No, su Maria no” ha detto Belen Rodriguez a Balalaika lasciando sbigottiti gli sopiti in studio e i telespettatori. ...

“Se iniziamo Così…”. Mentana durissimo contro Salvini in diretta tv. Il direttore del Tg La7 senza mezzi termini : È senza dubbio uno dei periodi socialmente più oscuri della Repubblica italiana dopo la fine della seconda guerra mondiale e il discioglimento del governo nazi-fascista. Tanti gli intellettuali, giornalisti e persone comuni che in queste ore stanno manifestando tutta la propria contrarietà ad alcune decisioni drastiche prese dal governo insediatosi appena i primi di giugno. Misure drastiche, politicamente opinabili e, secondo alcuni, che ...

Gerardo Greco passa a Mediaset?/ La direzione del TG4 : “Il mio futuro professionale? Non ho nasCosto nulla!” : Gerardo Greco passa a Mediaset? Per lui si aprono le porte della direzione del TG4: “Il mio futuro professionale? Non ho nascosto nulla!”, il comunicato e la risposta al Giornale Radio Rai.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:24:00 GMT)

F1 - Montezemolo punge Marchionne : “Se si è gelosi del passato vuol dire che c’è qualCosa di strano” : “Sono triste nel vedere che Marchionne sia così geloso del passato. Questo è un male, perché se si prova questo sentimento vuol dire che c’è qualcosa di strano. Sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo fatto noi, con Michael (Schumacher ndr.), Ross Brawn e Jean Todt. Sono davvero felice di quanto abbiamo ottenuto“. Con queste parole l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo è tornato sul tema ...

Diretta/ Costa Rica Serbia (risultato finale 0-1) video : Kolarov decide con una magia su punizione

DIRETTA/ Costa Rica Serbia (risultato finale 0-1) streaming video e tv : successo serbo - tensione nel finale!

Diretta/ Costa Rica Serbia (risultato live 0-1) streaming video e tv : rete di Kolarov su punizione!

LIVE Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : Neymar e Douglas Costa per partire a razzo : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alla Rostov Arena i verdeoro vogliono iniziare con il piede giusto la loro avventura iridata, dimostrando, contro la solida compagine allenata da Vladimir Petkovic, tutto il proprio valore. Una Seleçao trasformata dall’arrivo di Tite. Con lui i sudamericani hanno cambiato marcia, mettendo insieme nove vittorie ...

DIRETTA/ Costa Rica Serbia (risultato live 0-0) streaming video e tv : Mitrovic si mangia il gol

Costa Rica-Serbia 0-0 La diretta Milinkovic sbaglia davanti a Navas : La grande sorpresa della scorsa edizione, il Costa Rica che arrivò ad un passo dalla semifinale prima di uscire ai rigori contro l'Olanda nel quarto di finale di Salvador de Bahia, torna ai Mondiali ...

DIRETTA / Costa Rica Serbia (risultato live 0-0) streaming video e tv : occasione per Milinkovic Savic!

Costa Rica-Serbia 0-0 La diretta Il ct Kstaijc punta sugli 'italiani' : La grande sorpresa della scorsa edizione, il Costa Rica che arrivò ad un passo dalla semifinale prima di uscire ai rigori contro l'Olanda nel quarto di finale di Salvador de Bahia, torna ai Mondiali ...

Costa Rica-Serbia 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Costa Rica-Serbia, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

DIRETTA / Costa Rica Serbia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia!