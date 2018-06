Cosa sappiamo dei rom in Italia

Cosa sappiamo del gigantesco scandalo pedofilia che sta sgretolando la chiesa in Cile : Lo scandalo pedofilia dentro la chiesa cattolica Cilena non si placa. Gli inquirenti hanno già scoperto almeno 35 vittime di violenze sessuali commesse da sacerdoti e ci sono le prove che le autorità ecclesiastiche, pur sapendo, non hanno rimosso o denunciato i preti abusatori. Un vero e proprio terremoto che scuote tutta la curia Cilena.Continua a leggere

Lega - caccia ai milioni dal Lussemburgo : Cosa sappiamo sui soldi del partito di Salvini : Gli investimenti ilLegali. L'associazione usata per ottenere finanziamenti privati. I soldi della truffa incassati dai nuovi dirigenti. I fortunati fornitori del partito. I bonifici di Parnasi. Fino allo strano gruppo di società controllate tramite una holding in Lussemburgo. Lo stesso Paese dove ora i magistrati credono che la Lega abbia riciclato milioni I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" Matteo Salvini alla disperata ricerca di ...

Lega - caccia ai milioni dal Lussemburgo : Cosa sappiamo sui soldi del partito di Salvini : In barba alla legge, Maroni e Salvini hanno infatti usato i denari del Carroccio per acquistare titoli obbligazionari di alcune delle più famose banche e multinazionali del mondo come General ...

Ci sono 9 arresti (condotte corruttive) per lo Stadio della Roma. Cosa sappiamo : Nove arresti (sei in carcere, tre ai domiciliari) in un’inchiesta sul nuovo Stadio dell’AS Roma calcio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Roma nei confronti di 9 persone nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura capitolina, concernente “un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive ...

Gattuso : "Sappiamo Cosa fare" : 'Il Mondiale è un grande evento, vado a vedere un paio di partite e dopo ritorno. Sappiamo bene quello che dobbiamo fare: oggi si parte per vedere un pò di giocatori e questo è un grandissimo evento'. ...

Chiusura porti ai migranti - Aquarius : “Abbiamo ancora cibo per 48 ore - poi non sappiamo Cosa accadrà” : Dopo la Chiusura dei porti italiani per decisione di Matteo Salvini, Aquarius lancia l'allarme. Secondo quanto dichiarato da Aloys Vimard, capo progetto di Medici Senza Frontiere, "questa è una nave che può ospitare al massimo 500-550 persone, perciò siamo oltre il limite. Abbiamo cibo, medicine e coperte ancora per pochi giorni, non più di 2 o 3. Poi non so che accadrà. Per noi la salvezza dei rifugiati dovrebbe venire prima di ogni ...

Rugby – Italia - capitan Ghirlandini dice la sua : “una grande prestazione - sappiamo Cosa fare per vincere” : capitan Leonardo Ghirlandini dice la sua sulla partita contro il Giappone dell’ItalRugby Sotto il tetto dell’Oita Bank Dome il tallonatore e capitano dell’Italia Leonardo Ghiraldini ha guidato questo pomeriggio il Captain’s Run della Nazionale alla vigilia del primo dei due test-match del tour estivo in Giappone. Domani alle 14.45 locali (7.45 in Italia, diretta it.eurosport.com) gli Azzurri affronteranno per la settima volta nella propria ...

Fallout 76 sarà un prequel… battle royal? Cosa sappiamo dal trailer : A tre anni di distanza da Fallout 4, Bethesda rispolvera uno dei suoi titoli più amati e lancia il teaser trailer di Fallout 76. Cento secondi di immagini che ci fanno ripiombare nell’atmosfera postatomica della saga, risvegliando l’appetito dei fan in attesa di avere più dettagli nel corso del prossimo E3 di Los Angeles, in programma a metà giugno. Del nuovo capitolo sappiamo che si svolgerà nel 2102 e che sarà costruito intorno al ...

Fallout 76 : Cosa sappiamo finora del Vault 76? : Di Fallout 76, il nuovo capitolo della celebre serie di RPG Bethesda, sappiamo davvero pochissimo. Del Vault 76 invece, quello che vediamo nel brevissimo trailer del gioco, di informazioni ne abbiamo a bizzeffe e potrebbero essere utili per tessere qualche teoria sulla trama al centro del nuovo videogioco e sul ruolo che avrà il Vault nello stesso.La prima menzione del Vault 76 di cui siamo stati testimoni risale a Fallout 3, quando potevamo ...

