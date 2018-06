Cosa ci possiamo aspettare dal tavolo di Di Maio sui riders

“Ecco Cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

Ecco Cosa possiamo aspettarci dal governo Lega e M5S - in sei punti : Secondo un retroscena del Corriere della Sera , inoltre, i tecnici del Viminale avrebbero già avvertito Salvini : "Non si può fare tutto." LE MISURE SU ECONOMIA E LAVORO , SENZA COPERTURA, I ...

Aggressioni sui treni - ecco Cosa possiamo fare : La gravissima aggressione al poliziotto e al capotreno picchiati sul treno regionale Milano Lecco, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà, rappresenta soltanto la punta di un iceberg. C'è chi infatti sostiene che siamo ormai giunti a un punto di quasi non ritorno e chi ogni giorno frequenta i treni locali per lavoro, per studio o per turismo lo sa bene. Convogli che, soprattutto nelle ore notturne ma non solo, ...