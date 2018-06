Corona eroe nazionale dopo Non è l' Arena | «Urla e fa share a Giletti»

Non è l'Arena/ Video - Fabrizio Corona "eroe nazionale" : urla la sua verità e vince contro i Mondiali 2018 : Ultima puntata per Non è l'Arena, che si riserva alla fine il "dulcis" Fabrizio Corona. Da imputato, Corona ne ha per tutti, Don Mazzi e Lucarelli in primis.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Alda D'Eusanio : "Corona non è un eroe. Non mi farà le sue scuse" : Prosegue lo scontro a distanza tra Alda D'Eusanio e Fabrizio Corona dopo la lite in diretta a Stasera Italia su Rete4 meno di una settimana fa. Al settimanale Vero, in edicola questa settimana, la giornalista ha voluto affidare alcune precisazioni che riguardano il tipo di rapporto (a quanto pare inesistente) con l'ex re delle paparazzate: Mi ha accusato di avergli leccalo il c.lo per cinque anni! Ma la cosa che mi ha fatto più irritare è ...

Alda D'Eusanio e la lite con Fabrizio Corona : 'Smettetela di scambiarlo per un eroe' : 'Corona chiede scusa? Riterrebbe nella normalità delle persone educate, quindi non credo proprio che lo farà'. Alda D'Eusanio è ancora arrabbia per la lite televisiva a 'stasera Italia…' con ...