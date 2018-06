Corea Nord | Xi riceve Kim | terzo summit in tre mesi

Corea Nord : Kim Jong-un visita Pechino : ANSA, - Pechino, 19 GIU - Kim Jong-un è in visita per la terza volta in Cina per una visita di due giorni, che Pechino auspica "approfondisca le relazioni bilaterali e promuova pace e stabilità ...

Kim Jong-un in Cina: terza visita per il leader nordcoreano

Trump: "Perseguire a ogni costo chance di pace con Corea del Nord"

Corea del Nord - denuclearizzazione : secondo gli esperti sarà un processo lungo 10 anni : Le premesse per la perfetta riuscita del bilaterale di Singapore ci sono tutte. Era notte fonda in Italia, quando il leader NordCoreano Kim Jong-un ha incontrato il presidente americano Donald Trump. Il colloquio privato tra i due è durato circa un'ora ed è poi proto alla presenza di alti funzionari [VIDEO] di entrambi i Paesi. Gli Stati Uniti chiedono la denuclearizzazione completa del piccolo Stato comunista ed in cambio concederanno 'garanzie ...

Summit USA-Nord Corea a Singapore : Trump manifesta fiducia - Kim : 'Non è fantascienza' : 4 Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, in base alle poche notizie reali non contiamo infatti un numero inverosimile di fake news sul suo conto pervenute in occidente, sarebbe un grande appassionato di cinema. Ci può dunque stare che, dopo la storica stretta di mano con il presidente americano, Donald Trump, abbia dichiarato che molte persone in tutto il mondo stanno pensando che oggi questo sia un film di fantascienza. ...

La denuclearizzazione della Corea del Nord durerà almeno 15 anni : La foto della Korean Central News Agency ritrae Kim Jong-un insieme a quella che dovrebbe essere per il regime una bomba all’idrogeno (Foto: Korean Central News Agency) Martedì 12 giugno il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump si sono incontrati sull’isola di Sentosa, a Singapore, per togliere il manto di gelo che ricopre i rapporti tra le due nazioni. Lo sbrinamento passa attraverso la ...

Corea del Nord, Giappone lavora a summit con Kim Jong-un

Corea del Nord - Giappone lavora a summit con Kim Jong-un : Il governo Giapponese punta ad organizzare un vertice tra il premier Shinzo Abe e il leader Nord Coreano Kim Jong-un per il mese di settembre, dopo l'interesse espresso da Kim nel summit con il ...

Nord Corea, Usa-Cina: "Via le sanzioni solo dopo stop nucleare"

Le sanzioni alla Corea del nord resteranno fino alla denuclearizzazione - dice Pompeo : "Dobbiamo completare la denuclearizzazione, solo allora leveremo le sanzioni". Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo chiarisce tempi e regole dell'accordo con la Corea del nord dopo lo storico incontro avvenuto a Singapore fra il presidente americano Donald Trump e quello nordCoreano Kim J

Corea del Nord, gli Usa confermano: "Le sanzioni resteranno"

Investire in Cina conviene dopo summit USA " Corea Nord? : La seconda più grande economia del mondo ha cercato a lungo di impedire l'influenza degli Stati Uniti nel suo cortile di riferimento, e di allargare il divario tra Washington ei suoi alleati. Apri un ...

Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.