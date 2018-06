: #UltimOra premier #Conte in visita nelle zone colpite dal sisma in centro Italia: nessuna promessa, sono venuto qui… - SkyTG24 : #UltimOra premier #Conte in visita nelle zone colpite dal sisma in centro Italia: nessuna promessa, sono venuto qui… - CyberNewsH24 : #Conte: nessuna schedatura per i rom - TelevideoRai101 : Conte: nessuna schedatura per i rom -

Né "schedature" né "censimenti su base etnica":sono "incostituzionali in quanto discriminatori". Così il premier. Ma "individuare e contrastare" ogni "situazione di illegalità e degrado ovunque si verifichino, per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini". "Ben vengano iniziative,già sperimentate negli anni in varie città italiane, mirate a verificare l'accesso dei bambini rom ai servizi scolastici" visto che "non di rado vengono tenuti lontani dai percorsi obbligatori di istruzione cui ogni minore ha diritto",dice.(Di martedì 19 giugno 2018)