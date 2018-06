Conte e Di Maio ' bacchettano' Salvini | Altro che rom | censimento sui

Censimento rom - Salvini : non mollo. Stop da Di Maio e Conte | : Bruxelles ribadisce: illegale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza. Ho parlato con Conte, mi basta sapere chi c'è in quei campi". Su ...

Cucchi - il carabiniere testimone : "Minacciato - il governo mi ascolti". L'appello su Facebook a Salvini - Di Maio e Conte : "Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di ...

Contratti a termine - Di Maio : ‘Rimettiamo causali e riduciamo proroghe’. Del Conte (Anpal) : ‘Fonte di Contenzioso’ : Evitare un “ricorso indiscriminato ai rinnovi dei Contratti a termine” perché “non è più ammissibile che ci siano Contratti di settimane o un mese che vengono rinnovati senza una causalità ma a discrezione dell’azienda”. E’ l’obiettivo dichiarato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio che, in un’intervista sul Sole 24 Ore, conferma l’intenzione di modificare la disciplina dei ...

Stadio della Roma - parla Di Maio : 'il primo sContento sono io' : 'Abbiamo le risorse per superare questa situazione'. Il vicepremier definisce assurdi i retroscena delle cene tra Lanzalone e Parnasi in cui sarebbe nato il governo Lega-M5s -

Di Maio - Contento delle scuse Macron : ANSA, - ROMA, 15 GIU - "Il presidente Conte e questo governo hanno preteso le scuse prima di poter incontrare il presidente Macron, e sono contento che le abbia date". Lo ha affermato il vicepremier e ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Aquarius - il presidente Francese chiama Conte ma le scuse non arrivano. Di Maio : «E' ancora in tempo» : A nulla, almeno per il momento, sarebbe servita la lunga e cordiale telefonata nella notte tra il presidente Francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo si...

Caso Aquarius - telefonata cordiale Conte-Macron nella notte. Di Maio : aspettiamo scuse : Le Maire "rammaricato" per annullamento visita Tria "La visita del ministro dell'Economia Giovanni Tria è stata annullata su richiesta italiana e noi esprimiamo rammarico": questa la reazione del ...