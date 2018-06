Conte a Berlino | superare il Regolamento di Dublino Aiuti su disoccupazione e povertà

Berlino - fra Merkel e Conte un buon colloquio : Sulla politica della migrazione si lavorerà a un "pacchetto complessivo", che comprenda diversi aspetti: "Il rafforzamento delle frontiere esterne, la gestione dei flussi, i movimenti secondari". È ...

Conte a Berlino : «Soluzioni europee per i migranti o finisce Schengen» Merkel : collaboreremo con l'Italia : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per un vertice con la cancelliera Angela Merkel . Al centro dei colloqui soprattutto la questione dei migranti . 'l'Italia è uno dei paesi che accoglie e ha ...

Conte vola a Berlino : "Reddito di cittadinanza cruciale". Merkel : "Pronti a collaborare" : "L'Italia farà pesare la sua voce per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell'inclusione sociale come il Reddito di cittadinanza". Secondo fonti di Palazzo Chigi citate da AdnKronos, il viaggio a...

Conte a Berlino : reddito cittadinanza e lotta a povertà priorità : Berlino, 18 giu. , askanews, La 'lotta alla povertà', il 'reddito di cittadinanza', la 'riforma dei centri di impiego' e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro 'è una nostra priorità' e l'Europa 'è essenziale sul piano finanziario e anche nel metodo'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla …

Conte vede Merkel a Berlino : fondi Ue anche per reddito di cittadinanza : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Priorità del governo italiano sono il lavoro e la lotta alla povertà. È questo, a quanto si apprende da fonti del ...

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona e lavoro : “Fondi Ue per il reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...

Migranti - Salvini : nostre navi resteranno più vicine all'Italia. Conte a Berlino da Merkel : Il tema immigrazione, causa delle recenti polemiche tra Roma e Parigi per la 'linea dura' del ministro dell'Interno Salvini continua dunque ad occupare il centro della scena politica

Macron-Conte - intesa sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...

