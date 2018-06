Consuelo Palmerini morta | la campionessa dell’equitazione si è gettata da un cavalcavia a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018) Non ha lasciato nessun biglietto d’addio, né in auto né nella sua casa di Roma Nord.dell’equitazione di 46 anni, si èda undella Cassia Bis, nei pressi dello svincolo di Prima Porta e Castel de’ Ceveri. È caduta su un furgone ed è stata sbalzata dall’altra parte della carreggiata. A causa dell’impatto violentissimo, èsul colpo. L’autista del furgone, un 68enne residente in provincia di Viterbo, è rimasto ferito ed è stato trasportato con l’eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. L'articolo: ladell’equitazione si èda una Roma proviene da Il Fatto Quotidiano.