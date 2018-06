Coniugi uccisi in Colombia | forse un' esecuzione

ilgiornale

(Di martedì 19 giugno 2018) Potrebbe essere stata un', l'one dei duedi Barbania, Roberto Gaiottino e Claudia Patricia Zabala Dominguez, avvenuta lo scorso sabato in.Si erano conosciuti nel 2013, Roberto e Claudia, grazie a un incontro casuale in un albergo vicino a Bogotà, dove era in corso una convention di imprenditori internazionali, alla quale il 44enne del Canavese stava partecipando. Lì, Claudia faceva la hostess.Poco dopo era iniziata la loro relazione e nel 2015 i due si erano sposati. Lui un imprenditore edile, con una ditta avviata in Italia e desideroso di allargare i suoi affari all'estero. Lei una modella, che aveva studiato in una scuola d'arte e sapeva ballare e cantare. Iniziano la loro vita insieme, tra vacanze, anniversari, viaggi. Una felicità affidata in alcuni casi anche ai profili Facebook, che ritraggono i coniungi sorridenti e innamorati.Entrambi legati ...