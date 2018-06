Con il cuore nel nome di Francesco | tutti i big della serata evento di Rai 1

Con il Cuore nel nome di Francesco 2018 : dove vedere diretta tv e streaming : CON IL Cuore NEL nome DI Francesco 2018 dove vedere. Stasera martedì 19 giugno 2018 si terrà la nuova edizione dell’evento benefico condotto da Carlo Conti e che verrà trasmesso in diretta dalla Rai. Saranno tantissimi gli ospiti musicali che si avvicenderanno sul palco per invitare i propri fan a dare il proprio contributo e sensibilizzare le persone verso chi è più in difficoltà. Ecco di seguito orari, dove vedere la diretta in ...

Noemi/ Matrimonio Con Gabriele Greco il 22 giugno! (Con il cuore nel nome di Francesco) : Noemi, il 2018 sarà davvero splendente per l'artista che di recente ha partecipato al Canelli Vincanta. Tra non molto si sposerà con Gabriele Greco. (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Ron/ "Quando si inContra la melodia il cuore si allarga" (Con il cuore nel nome di Francesco) : Ron, l'artista torna in televisione dopo aver cantato l'emozionante brano di Lucio Dalla all'ultimo Festival di Sanremo nello scorso inverno. (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Nino Frassica/ La solidarietà come stile di vita (Con il cuore nel nome di Francesco) : Nino Frassica, l'attore ha fatto della solidarietà un vero e proprio stile di vita per lui. Cosa racconterà stasera sul palcoscenico di Rai Uno? (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:56:00 GMT)

MARCO CARTA/ "Così sono diventato amico di Irama" (Con il cuore nel nome di Francesco) : MARCO CARTA ha già raggiunto Assisi, dove questa sera si esibirà per l'annuale serata di beneficenza organizzata dai frati del Sacro Convento di Assisi (Con il cuore, nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:48:00 GMT)

AL BANO/ “Non credevo alla reunion Con Romina - ma sbagliavo…” (Con il cuore nel nome di Francesco) : Al BANO Carrisi sarà uno dei protagonisti della serata di beneficenza in onda stasera da Assisi e intitolata 'Con il cuore nel nome di Francesco': i progetti del cantautore.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:45:00 GMT)

RED CANZIAN/ Canto alla vita dopo la malattia : “Grazie a Dio e ai medici” (Con il cuore nel nome di Francesco) : Red CANZIAN salirà sul palco del programma 'Con il cuore nel nome di Francesco', in onda questa sera su Rai 1: il tour, i progetti e la malattia dell'ex Pooh.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:25:00 GMT)

Bianca Atzei/ "Se hai un cuore fra le tue mani accarezzalo fino all'alba" (Con il cuore nel nome di Francesco) : Bianca Atzei, la cantante torna alla musica dopo l'avventura in Honduras a L'Isola dei Famosi. Avrà superato la rottura con Max Biaggi? (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:24:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Sul palco le stelle dal volto umano (Con il cuore nel nome di Francesco) : Ermal Meta e Fabrizio Moro, il duo è pronto a tornare sul palco con il suo ultimo successo ''Non mi avete fatto niente". La canzone ha vinto Sanremo 2018 (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:15:00 GMT)

Edoardo Bennato/ La battaglia Con una chitarra Contro l’Italia collodiana (Con il cuore nel nome di Francesco) : Edoardo Bennato, l'artista è pronto ad aggiungere ancora nuove date all'interno del suo tour in giro per l'Italia. Ufficializzato tra i primi nell'evento (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:02:00 GMT)

Rai 1 - Carlo Conti da Assisi Conduce “Con il Cuore nel nome di Francesco” : Torna su Rai 1 l’appuntamento con la serata benefica “Con il Cuore nel nome di Francesco” in diretta da Assisi: ecco ospiti ed anticipazioni Una nuova serata di musica e beneficenza è in arrivo in prima serata su Rai 1. Si tratta della 26esima edizione de “Con il Cuore nel nome di Francesco“, manifestazione di solidarietà promossa dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della ...

Sarah Ferguson : “Sono andata al matrimonio di Meghan e Harry Con Diana nel mio cuore” : Osa il rosso che alle rosse è notoriamente vietato, parla guardando l’interlocutore dritto negli occhi e il prossimo traguardo, dopo tutte le avventure della sua celebre vita, è l’Oscar per la produzione di un nuovo film. Ospite d’onore di «Filming Italy Sardegna Festival» per il Charity Dinner in favore della sua associazione benefica, «Children i...