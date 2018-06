Con il cuore nel nome di Francesco Diretta e ospiti | Red Canzian | la dolce dedica alla

Con il Cuore – Nel nome di Francesco : in diretta da Assisi l’evento Con dotto da Carlo Con ti. Tra gli ospiti Al Bano - Ron - Meta e Moro - Orietta Berti : Con il Cuore - Nel nome di Francesco Torna su Rai 1 l’appuntamento Con il Cuore – Nel nome di Francesco , la serata benefica che dal 2003 aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Questa sera, in diretta subito dopo il Tg1 delle 20.00, dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi , Carlo Conti conduce per il decimo anno consecutivo la manifestazione che unisce musica, cultura e spiritualità, con la ...

Per i bambini note di cuore Con Lina Sastri : Platea gremita, ieri, nello storico teatro in via Nazionale per Lina Sastri, interprete dello spettacolo Lina Sastri e una musica per i bambini, a favore della onlus The Children for Peace. Cantante, ...