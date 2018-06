Con i misteri del Vaticano Glenn Cooper fa miracoli

Quando il cantante sfida i suoi fan : 'RiConoscete questo undicenne?'. Il misterioso post spopola sui social : 'Riconoscete questo undicenne??'. Una frase secca, quasi una sfida a tutti i suoi fan. Alex Britti scherza sui social postando una sua foto da ragazzino e facendo una domanda precisa. Chi mi riconosce ...

Francesco Baracca - cento anni di misteri per l'Asso dei cieli : i dubbi sulla morte che ne Consolidano la gloria : Ucciso da terra da un fortunato fante austriaco? Abbattuto da un altro velivolo? Suicida per non morire orrendamente bruciato? Non vi sono e non vi saranno mai risposte a queste domande: un ventaglio ...

Smashing Pumpkins - Concerto in Italia il 18 ottobre?/ Video - il misterioso post della band sui social : Con un messaggio alquanto misterioso gli Smashing Pumpkins fanno capire che il prossimo 18 ottobre suoneranno in Italia, intanto ecco il nuovo singolo(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:27:00 GMT)

Si risveglia New Horizons - fra un anno l’inContro Con il misterioso Ultima Thule : Dopo aver rivelato i dettagli di Plutone si è addormentata per cinque mesi e adesso dopo il letargo ai confini del Sistema solare, si è risvegliata in grande forma la sonda New Horizons della Nasa, la prima ad aver sorvolato il pianeta nano e le sue lune nel 2015. Dopo aver ripreso le comunicazioni radio con la Terra, la sonda sta cominciando a preparare la sua prossima storica missione, prevista per il Capodanno 2019: l’incontro ravvicinato con ...

Anomalie nel movimento dei corpi celesti al Confini del Sistema Solare : scoperta la causa - scagionato il misterioso “Pianeta 9” : Ricercatori dell’università del Colorado, coordinati dall’astrofisico Jacob Fleisig, hanno presento a Denver, al convegno della Società di Astronomia, una nuova teoria in grado di spiegare le Anomalie nel movimento dei corpi celesti ai confini del Sistema Solare, che venivano considerate “prove” dell’esistenza di un misterioso pianeta (il “Pianeta 9“). La nuova ipotesi è nata da una simulazione creata ...

Hideo Kojima Continua a stuzzicare i fan : pubblicata una nuova misteriosa immagine per Death Stranding : L'E3 2018 si sta avvicinando sempre di più e, come probabilmente saprete, l'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima sarà tra i protagonisti della kermesse, insieme ad altre grandi esclusive PS4, come The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Spider-Man.In vista dell'E3, ecco che Kojima torna a stuzzicare i fan con una nuova misteriosa immagine dedicata al suo Death Stranding che ha scatenato i tantissimi giocatori, attualmente impegnati nel ...

Emma Muscat/ Amici 2018 - il misterioso inContro Con la Warner dopo mille polemiche : Emma Muscat in questa settimana ha avuto il suo bel da fare a rispondere alle critiche di Carmen ma per i fan di Amici 17 è avvenuto lo scontro misterioso con la Warner(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:24:00 GMT)

Massacro Circeo - Izzo evoca legame Con misteri mostro di Firenze | : Nuovi particolari sulla morte di una 17enne di Pordenone sparita nel 1975 a Tai di Cadore. La giovane sarebbe stata uccisa nel settembre 1975 nella villa sul Trasimeno di Francesco Narducci: medico ...

The Vampire Diaries torna in tv Con un misterioso inContro : tutte le novità sulla serie più amata : Ian Somerhalder, Paul Wesley e Nina Dobrev sono pronti a far rivivere storiche emozioni ai fan di The Vampire Diaries. La serie più amata degli ultimi dieci anni torna finalmente in tv ma non per una sorta di revival o di reboot (speriamo non accada mai) ma per quella che potrebbe essere una maratona o un recap per chi vorrà ricordare i momenti più belli. A compiere l'ennesimo miracolo sarà La5 che dal 31 maggio prossimo (sembra per tutta ...

Giuseppe Conte - la ex moglie ‘misteriosa’ del premier incaricato. Chi è e perché il nome di Valentina suscita diverse ‘fantasie’ : “È sua figlia” : Un nome un po’ a sorpresa, venuto alla luce dopo giorni e giorni di trattative serrate e dopo che altri candidati erano stati prima proposti e poi puntualmente bocciati nel confronto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader delle due forze politiche che si sono prese l’impegno di formare il nuovo governo e scegliere un premier condiviso. Alla fine l’incarico è andato a lui, Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula, un ...

Gianpaolo Tarantini/ Condannato per cessione di droga : i misteri tra escort e festini (Un giorno in Pretura) : Gianpaolo Tarantini, Condannato dalla Cassazione per la cessione di droga. La storia tra festini con le escort a tanti misteri che non sono ancora stati risolti. (Un giorno in Pretura). Gianpaolo Tarantini è stato Condannato in via definitiva lo scorso marzo dalla Cassazione, che ha confermato le accuse per cessione di droga. Dieci anni dopo l'inizio dell'iter processuale sui famosi coca-party che sarebbero avvenuti nella residenza sarda di ...

Napoli - il Concerto gratis di Liberato sul lungomare : il misterioso rapper si esibisce nella sua città : Nove maggio, ripeteva la prima canzone. E 9 maggio alla fine è stato per il primo concerto di Liberato nella sua città do sporadiche apparizioni iniziate sul palco del MiAmi Festival. Napoli si prepara per il live gratuito del misterioso rapper che la scorsa settimana aveva annunciato la data nella sua città, alle 20, sul lungomare. La location scelta è la Rotonda Diaz, dove all’inizio dello show è prevista l’esibizione di una band ...

“Ma che fa - è impazzita?”. Sdraiata in autostrada - le foto di questa ragazza e i misteri che nasConde : Bloccati in auto, incolonnati dietro a decine e decine di altri automobilisti, senza via di fuga, con il sole che picchia forte attraverso il vetro, l’aria sempre più irrespirabile nonostante i finestrini abbassati e gli impegni della giornata ormai saltati a causa di un ritardo che rischia di farsi sempre più pesante. Uno scenario da incubo, che nessuno di noi vorrebbe mai trovarsi a vivere e che mettere a rischio i nervi anche dei ...