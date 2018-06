ilfattoquotidiano

: Comunicato sindacale – I giornalisti del Fatto e il dividendo da 2 milioni di euro - Cascavel47 : Comunicato sindacale – I giornalisti del Fatto e il dividendo da 2 milioni di euro - WTrumpy : RT @fattoquotidiano: Comunicato sindacale – I giornalisti del Fatto e il dividendo da 2 milioni di euro - fattoquotidiano : Comunicato sindacale – I giornalisti del Fatto e il dividendo da 2 milioni di euro -

(Di martedì 19 giugno 2018) Non possiamo che rallegrarci della circostanza che, nelle casse dell’Editoriale IlSpa, ci fossero risorse tali da indurre gli azionisti, compresi i soci, ad assegnarsi, lo scorso maggio, undi duedi. Tutto ciò è soprattutto merito di chi lavora senza risparmio nel giornale, nel sito, nel mensile, nella produzione di libri e, dal 2017, anche di contenuti televisivi. Desta tuttavia qualche perplessità, al di là della legittimità formale che non è in discussione, la scelta di dividere tra gli azionisti anche la riserva straordinaria che non viene certamente prosciugata (restano oltre 3,5), ma che poteva essere impiegata per aumentare già quest’anno la produzione e accrescerne la qualità. Un azionista che investì 100milanel 2009, infatti, ha incassato da allora 1,5. Da almeno tre anni, però, l’azienda non paga il premio ...