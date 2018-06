Compie 60 anni il Chupa Chups | icona pop dal 1958

Soldati e diritti sindacali - la legge Compie quarant’anni e diventa incostituzionale : Fra meno di un mese, l’11 luglio, la legge che creò la rappresentanza militare compirà quarant’anni. Tanti. Quasi certamente troppi essendo rimasta sostanzialmente immutata da allora. Quelli che ne ricordano la genesi sono naturalmente tutti molto invecchiati, io compreso, ma la legge è rimasta pervicacemente la stessa tra l’indifferenza dei più e l’ignavia dei molti politici, anche di sinistra, che hanno preferito rinviare, procrastinare, ...

10 motivi per amare Raffaella Carrà - che oggi Compie 75 anni : In Italia sono pochi i personaggi che sono riusciti nell’impresa di fare la storia in più di un campo dello spettacolo e che hanno toccato vette irraggiungibili nella cultura pop del Paese: tra queste creature mitologiche, senza dubbio la regina è Raffaella Carrà. Proprio lei, al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, per tutti “La Raffa nazionale”, con il cognome d’arte consigliatole dal regista Dante Guardamagna ...

Ferrari 365 GTB/4 Daytona - una delle icone di Maranello Compie 50 anni : Se vi avanza un milioncino di euro da spendere, lasciate stare il mattone e investite in una Ferrari 365 GTB/4 Daytona, splendida cinquantenne in grado di far impallidire le supercar contemporanee, non tanto dal punto di vista delle prestazioni – dove comunque i 280 km/h di velocità massima sono un bel biglietto da visita – quanto da quello del fas...

Compie 31 anni Shuang Shuang - il panda più longevo fuori dalla Cina - : L'esemplare, nato nello zoo di Città del Messico, è il sesto dei sette discendenti di Ying Ying e Bei Bei, la coppia che il Paese ha donato al Messico nel 1975

Dieci cose su Joyce Carol Oates (che oggi Compie 80 anni) : La vista dalla boathouse di Central Park all’ora di pranzo qualche giorno fa. Una giacca luccicosa dalla Mongolia, regalo di Charlie per il suo compleanno. Le foto ricordo del viaggio in Australia. Potere seguire giornalmente sul proprio cellulare le vicende quotidiane di una delle più grandi scrittrici di tutti i tempi (e una delle più generose nei confronti dei suoi fan) non ha prezzo. oggi, 16 giugno 2018, Joyce Carol Oates compie ...

La pioniera delle assicurazioni sociali in Svizzera Compie 100 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

L'isola dei bambini di Pinerolo : la rassegna di animazione e teatro Compie 20 anni : Giunge alla ventesima edizione 'L'isola dei bambini' e torna ad animare le serate de 'La Bella Estate Pinerolese' con attività e spettacoli dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Cinque ...

Compie 25 anni il Pdf : Cifre incredibili se si pensa che oggi i documenti Pdf sono usati dalle aziende di tutto il mondo, possono anche essere firmati elettronicamente e sono facili da visualizzare con il software gratuito ...

Royal Oak Offshore : l’icona Compie 25 anni : La parola “icona” è un termine spesso abusato, ma bisogna utilizzare questa parola quando c’è di mezzo il Royal Oak Offshore. Esattamente venticinque anni fa, infatti, Audemars Piguet rivoluzionava l’estetica dell’orologeria sportiva con un modello che, almeno sulla carta, appariva eccessivo praticamente sotto tutti i punti di vista: dimensioni, spessori e prezzo. Eppure da questa formula nacque un oggetto diventato ...