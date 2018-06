: Rom, Commissione Ue: 'Non si può espellere su base etnica' - a_piccirilli : Rom, Commissione Ue: 'Non si può espellere su base etnica' - TelevideoRai101 : Commissione Ue: no espellere per etnia - UGambini : RT @davcarretta: Commissione Ue: 'Non si può espellere un cittadino europeo su base etnica'. (Al quarto tentativo) -

"Non si puòun cittadino Ue su base etnica". Lo ha detto il portavoce dellaUe Winterstein, alla domanda sulle parole del ministro dell'Interno Salvini riguardo a ipotetiche espulsioni di Rom verso Romania e Albania.Non escluso il contatto con Roma sui piani per il censimento,ha detto "Censimento Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene,se lo faccio io è razzismo Io non mollo e vado dritto! Prima gli italiani e la loro sicurezza", scrive il ministro Salvini su Facebook-(Di martedì 19 giugno 2018)