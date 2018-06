Come registrare lo schermo del PC con VLC

Come registrare lo schermo con VLC Media Player : VLC è uno dei migliori programmi per visualizzare video e ascoltare file audio in qualsiasi formato, al punto da essere riconosciuto Come vero e proprio Player universale (difficile trovare un video o una traccia audio non compatibile con questo lettore). Ma la potenza di questo lettore va oltre: sono disponibili tante funzionalità nascoste che puoi […] Come registrare lo schermo con VLC Media Player

Come registrare chiamate FaceTime : FaceTime consente agli utenti Apple di effettuare delle videochiamate sfruttando la rete internet. In questo modo, utenti collocati in ogni parte del mondo, possono chiamarsi tra loro senza spendere un centesimo. Molti non sanno, però, che è possibile registrare le chiamate effettuate con FaceTime con iPhone e con Mac. Indice registrare chiamate con iPhone e iPad registrare chiamate con Mac Procedura per iPhone e iPad Nonostante con iOS 11 sia ...

Come registrare su FaceTime : Le videochiamate di FaceTime sono un mezzo di comunicazione molto utile, soprattutto per chi risiede all’estero e desidera tenersi in contatto con i propri cari. Tuttavia, l’applicazione di Apple manca di una funzione molto importante, ovvero la possibilità di registrare le chiamate. Questa funzione è utile non solo per chi vuole registrare una chiamata in famiglia, ma anche per chi decide di salvare una chiamata aziendale oppure ...