Come incontrare i Negramaro al tour 2018 con ingressi anticipati e Meet&Greet | le

L’instore tour di Calcutta per l’album Evergreen in autogrill : Come incontrare il cantautore : Annunciato l'instore tour di Calcutta per il nuovo album di inediti Evergreen, pubblicato venerdì 25 maggio e disponibile in tutti i negozi di dischi e digital store. Per promuovere l'uscita del disco e presentarlo al pubblico, Calcutta ha pensato ad una location del tutto anomala ma originale per gli eventi firmacopie di Evergreen: l'instore tour di Calcutta, infatti, toccherà gli autogrill! come comunicato attraverso Facebook, nei ...

Come incontrare Shawn Mendes in Italia e vincere i biglietti per i concerti a Bologna e Torino : dettagli del concorso : .Come partecipare al concorso per incontrare Shawn Mendes in Italia e aggiudicarsi gli ultimi e introvabili biglietti per i suoi concerto nel 2019! In occasione dell'uscita del nuovo album d'inediti Shawn Mendes The Album, Universal Music ha indetto un concorso per tutti coloro che desiderano incontrare l'artista canadese e/o partecipare ad uno dei concerti in programma per marzo 2019. Come partecipare? Semplicissimo: oggi, venerdì 25 ...

Come incontrare Claudio Baglioni e Caparezza con Charity Stars - tra i cantanti anche Coez e Thegiornalisti : Come incontrare Claudio Baglioni con Charity Stars? Per vincere l'incontro con l'artista ed assistere al suo concerto è necessario risultare il vincitore dell'asta attiva al momento su Charity Stars. La cifra raccolta supporterà una importante causa benefica. Claudio Baglioni non è l'unico artista italiano "all'asta". Sono presenti anche Caparezza e Coez, Thegiornalisti e Piero Pelù e molti altri rappresentanti musicali della ...

Come incontrare Bella Thorne in Italia per il primo Filming Italy Sardinia Festival : I fan sono già alla ricerca di informazioni di Come incontrare Bella Thorne in Italia in occasione del primo Filming Italy Sardinia Festival che si terrà a Cagliari tra il 15 e il 19 giugno prossimo. Il primo Festival che metterà insieme tv e cinema è stato annunciato proprio a Cannes dalla stessa Tiziana Rocca che lo ha ideato e prodotto ma che ne sarà anche il direttore generale. L'evento sarà realizzato anche con la partecipazione di Forte ...