Come funziona Youtube Music | l' app di musica in streaming per sfidare Spotify

Instagram ha un miliardo di utenti e lancia un servizio di video. Come funziona IGTV : Instagram raggiunge il miliardo di utenti e celebra il risultato con il lancio della di IGTV: la nuova app per pubblicare (e visualizzare) video lunghi fino a un’ora, registrati con il cellulare in verticale. La novità, annunciata mercoledì durante un evento a San Francisco, è pensata soprattutto per permettere ai follower di seguire ancora più da vicino i loro beniamini. Ma in cosa differisce dal classico ...

Vendeva schiavi alle Coop Caporale arrestato in India Ecco Come funziona il 'sistema' : Lo schiavo io ce l'ho in Coop e tu no? Il meccanismo è oleato da anni di efficienza nella Grande distribuzione organizzata, nella logistica e nelle fabbriche. Ma ogni tanto si inceppa, come qualche giorno fa, quando è emerso a livello interregionale la condizione di una parte della comunità Indiana in Italia che vive in condizione di schiavitù (e non sono neanche quelli che arrivano con i barconi). ...

IGTV : Come funziona Instagram TV : Instagram è in continua crescita ormai da anni, è diventato il social più utilizzato in assoluto, ma ancora non si vuole fermare, il prossimo obiettivo del team di Instagram è fare concorrenza nientemeno che a YouTube. Per farlo, nella giornata di ieri, è stato presentato IGTV, cioè Instagram TV, una piattaforma, collegata ad Instagram, dove si possono caricare video più lunghi di quanto permette di solito l’app di Instagram. Cos’è ...

Flat tax - si parte con le partite Iva : Come funziona : Dalle pagine di repubblica Roventini attacca le ultime misure indicate come l'ennesima follia di politica economica del Carroccio. 'Il maxi-sconto delle cartelle sotto i 100mila euro è un condono, un'...

Come funziona l'inchiesta di bandiera con cui l'Italia vuole incastrare Lifeline e Seefuchs : L'inchiesta di bandiera cui l'Italia intende sottoporre le due navi delle Ong Lifeline e Seefuchs è prevista dalle convenzioni internazionali e dall'articolo 201 del codice della navigazione. Si tratta dell'accertamento dell'effettiva nazionalità di un'imbarcazione attraverso atti di polizia giudiziaria di cui deve essere informato lo Stato di bandiera, ovvero quello che attribuisce la ...

Come funziona l'inchiestar di bandiera con cui l'Italia vuole incastrare Lifeline e Seefuchs : L'inchiesta di bandiera cui l'Italia intende sottoporre le due navi delle Ong Lifeline e Seefuchs è prevista dalle convenzioni internazionali e dall'articolo 201 del codice della navigazione. Si ...

Come funziona l'inchiestar di bandiera con cui l'Italia vuole incastrare Lifeline e Seefuchs : L'inchiesta di bandiera cui l'Italia intende sottoporre le due navi delle Ong Lifeline e Seefuchs è prevista dalle convenzioni internazionali e dall'articolo 201 del codice della navigazione. Si tratta dell'accertamento dell'effettiva nazionalità di un'imbarcazione attraverso atti di polizia giudiziaria di cui deve essere informato lo Stato di bandiera, ovvero quello che attribuisce la ...

Microsoft News - Come funziona la sfida a Google News : ... il capo redattore di Microsoft News, Rob Bennett spiega che le nuove applicazioni mobili consentono di iscriverti a specifici argomenti di interesse, come finanza, fitness, sport e altro. C'è anche ...

Videosorveglianza per la casa : Come funziona il sistema Somfy One Plus : Videocamere di sorveglianza, termostati, caldaie, lavatrici e speaker, nelle nostre abitazioni aumentano gli oggetti connessi. Secondo una ricerca del Politecnico di Milano, il 38% degli italiani infatti possiede già almeno un oggetto “intelligente” in casa contribuendo a far crescere del 35% il mercato smart home nel 2017 – per un valore totale di 250 milioni di euro. A trainare il mercato italiano sono le applicazioni per la sicurezza, come ...

Come funziona la cartomanzia oggi : consulti al telefono e online : La divinazione del futuro, la lettura dei tarocchi. E’ il mondo della cartomanzia. oggi i cartomanti operano in modo differente

Ordine visualizzazioni Storie Instagram : Come funziona : Negli ultimi anni Instagram ha conosciuto una continua espansione, fino a diventare il social più utilizzato del mondo. Il salto definitivo è stato fatto grazie anche alle Storie, una funzione “rubata” un po’ da Snapchat, che però ha definitivamente consacrato Instagram come il social più in voga. Tutti utilizziamo le Storie Instagram, o comunque sappiamo come funzionano, sono delle foto o dei video che possiamo condividere con ...

Instagram. Come funziona IGTV - la nuova app dedicata ai video verticali : Instagram raggiunge quota un miliardo di utenti attivi e annuncia l’arrivo di IGTV, una nuova app per pubblicare video lunghi fino a un’ora e ripresi in verticale. Basta scaricare l’app, accedere con l’account Instagram e si avrà accesso al primo tentativo dell’app del gruppo Facebook di combattere sul terreno di YouTube, quello dei video e dei contenuti realizzati dai creator. Chiunque potrà caricare video e lanciare il ...

Come funziona Qobuz - lo streaming musicale per chi ha gusti raffinati : Dopo il recente lancio di Amazon Prime Music e Youtube Music, arriva in Italia un nuovo servizio di streaming musicale dedicato a un pubblico ben specifico: si chiama Qobuz. Lo ha creato una società francese già nel 2017 ed è ormai presente in 11 paesi europei, mentre si prepara al lancio anche negli Stati Uniti il prossimo autunno. La peculiarità di questa nuova piattaforma è l’attenzione alla qualità del suono e alla selezione editoriale ...

Microsoft News annunciato ufficialmente su Windows 10 - iOS e Android : Come funziona : ... così come segnalate da Microsoft: Nuove funzionalità di personalizzazione, tra cui la possibilità di selezionare gli interessi da seguire nel feed di notizie - come Notizie dal Mondo, Sport, Finanza ...