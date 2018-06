Colpo di scena per Fallout 76 | perché la beta pubblica uscirà prima su Xbox One?

Calciomercato Juventus - Colpo di scena : ecco il terzino destro per Massimiliano Allegri : colpo di scena in casa Juventus nelle ultime ore, scelto il nuovo terzino destro. Sembrava fatta per Darmian ma nelle ultime ore la trattativa si è complicata tremendamente, il club bianconero aveva l’ok da parte del calciatore mentre mancava quello con il Manchester United, nelle ultime ore il club inglese ha alzato le richieste economiche, i 15 milioni di euro non bastano più per questo la trattativa rischia di saltare definitivamente. ...

Anticipazione Il Segreto : Don Anselmo ha un incidente - Colpo di scena : Il Segreto anticipazioni: Don Anselmo cade e perde la memoria Protagonista delle nuove anticipazioni de Il Segreto è Don Anselmo. L’amatissimo sacerdote di Puente Viejo torna al centro dell’attenzione. Era da tempo che il buon prete non ne combinava una delle sue. Questa volta, però, pare sia tutta colpa della dolce Gracia. Indaffarata nelle faccende […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Don Anselmo ha un incidente, colpo di ...

Pallanuoto : Colpo di scena alla Pro Recco! Panchina affidata a Ratko Rudic : Svolta clamorosa nella società più titolata della Pallanuoto italiana. La Pro Recco, dopo aver esonerato Vladimir Vujasinovic in seguito alla dolorosa sconfitta in finale di Champions League di Genova con l’Olympiacos, ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Ratko Rudic. Da molti giudicato il più forte coach della storia di questo sport, il croato, nato il 7 giugno del 1948 a Belgrado, ha vinto da allenatore ...

La singolare protesta dell’attivista per i diritti dei papà : si abbassa i pantaloni in diretta tv. Ma c’è il Colpo di scena : L’attivista inglese Matt O’Connor, fondate di Father 4 Justice, è ospite in tv nella trasmissione Good Morning Britain. A un certo punto si lamenta, dicendo: “Sono stato trattato come un reietto in questo studio. Non sono stato nella ‘green room’ con Ollwyn (un altro ospite, ndr) ma mi avete buttato fuori”. Poi, prima di alzarsi in piedi e slacciarsi i pantaloni, ha aggiunto: “E devo dire una cosa: ora ...

Milan - Mr. Li studia il Colpo di scena : a Nyon col nuovo socio : Ancora top secret il nome: voci su un imprenditore indonesiano di Kuala Lumpur, su un principe malese e su un investitore americano

Futuro Milan - Colpo di scena nelle ultime ore : la mossa di Yonghong Li : colpo di scena nelle ultime ore sul Futuro del Milan, la ricerca è finalmente finita, Yonghong Li ha trovato il socio di minoranza che serviva per estinguere il debito con Elliott. Il presidente rossonero è riuscito nel suo intento e ha reperito la persona giusta per salvare il Milan. L’affare è stato chiuso dopo alcuni incontri tra gli advisor del nuovo socio, di cui non si conoscono ancora le generalità, annuncio previsto in occasione del Cda ...

Parla Iwobi - Colpo di scena in Senato : colpo di teatro in aula a palazzo Madama dove a difendere strenuamente la scelta del ministro dell'Interno Matteo Salvini sui migranti, per la Lega prende la parola Tony Iwobi, nato in Nigeria nel ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso Colpo di scena - Lopetegui non è più il ct della Spagna : Julen Lopetegui non è più il commissario tecnico della Spagna, il presidente della Federazione ha comunicato in conferenza stampa l’esonero Lopetegui non è più l’allenatore della Spagna, a confermarlo è il presidente della Federazione Rubiales: “Ringraziamo Julen per tutto ciò che ha fatto perché è uno dei grandi responsabili della nostra presenza in Russia, ma siamo costretti a licenziarlo. Deve esserci un messaggio chiaro a ...

Colpo di scena in casa Milan - Yonghong Li ha trovato il socio che cercava : cambiano le carte in tavola a Nyon : Dopo una lunga ricerca, Yonghong Li ha trovato il socio di minoranza che potrebbe permettergli di evitare la sanzione più dura da parte dell’Uefa La ricerca è finalmente finita, Yonghong Li ha trovato finalmente il socio di minoranza che serviva per estinguere il debito con Elliott. Il presidente rossonero, giunto poche settimane fa a Milano per incontrare una persona misteriosa, è riuscito nel suo intento e ha finalmente reperito la ...

Belen e Iannone - Colpo di scena : la foto che toglie ogni dubbio sulla crisi : Sono giorni, settimane forse, che non si parla d’altro che della presunta crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Ci sarebbe maretta, dicono da più fronti, nella coppia d’oro del gossip nostrano. Uscito il rumor, da subito è stato tirato in ballo il nome di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che dopo la scarcerazione ha avuto un incontro ravvicinato (ma alla presenza anche dei rispettivi familiari) con ...

Iannone e Belen Rodriguez - Colpo di scena : paparazzati insieme - la foto scaccia crisi : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, colpo di scena: paparazzati insieme nella notte milanese, la foto scaccia crisi Molto rumore per nulla. Potrebbe essere questo l’epilogo del gossip del momento, quello che parlava di una crisi, se non addirittura di una rottura definitiva, tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. I due infatti, come ha documentato Fanpage.it, […] L'articolo Iannone e Belen Rodriguez, colpo di scena: paparazzati insieme, ...

Colpo di scena al G7 - Trump non firma il documento finale : "Traditi dal Canada" : Dopo aver sentito il premier canadese Trudeau definire "un insulto le tariffe imposte dalla Casa Bianca su alluminio e acciaio" il presidente americano ordina ai suoi di ritirare l'appoggio al documento finale uscito dal G7.

G7 - Colpo di scena : Trump firma il documento ma poi si ritira | : Il presidente americano su Twitter smonta tutto: si dissocia dalle conclusioni del vertice e definisce Justin Trudeau "un disonesto e un debole". L'Europa prova a smorzare i toni: "Ci atteniamo al ...

Colpo di scena al G7 - Trump ritira la firma e attacca Trudeau : “Debole e disonesto” : Colpo di scena al G7, Trump ritira la firma e attacca Trudeau: “Debole e disonesto” Quando tutti i leader stavano volando verso i rispettivi Paesi, Donald Trump ha mandato tutto all’aria definendo il padrone di casa, il premier canadese Justin Trudeau, un “Debole e disonesto”, e aggiungendo di avere dato ordine ai suoi di levare […] L'articolo Colpo di scena al G7, Trump ritira la firma e attacca Trudeau: “Debole e disonesto” proviene da ...