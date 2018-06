Colpo al clan Paternò | 19 arresti a Catania

Colpo al clan della Noce di Palermo : 11 in manette : Palermo, 22 mag. , askanews, Un nuovo duro Colpo è stato messo a segno contro Cosa nostra a Palermo. All'alba di oggi, più di 100 uomini della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine hanno ...

Mafia - Colpo al clan dei Lo Piccolo : confermate 12 condanne in Cassazione : Regge in Cassazione l'impianto accusatorio della Procura che ha portato a condanne a oltre tre secoli di carcere per boss, gregari ed estorsori del clan palermitano dei boss Lo Piccolo. Il processo ...

Colpo alla camorra - 4 arresti nel clan La Torre : : Napoli, 27 apr. , askanews, Quattro uomini del clan La Torre, attivo a Mondragone nel Casertano, sono stati arrestati dai carabinieri e da personale del Nucleo investigativo centrale di polizia ...

Mafia - Colpo al clan Rinzivillo di Gela : dieci arresti | : I soggetti sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, traffico e spaccio di stupefacenti, alterazione di armi giocattolo o a salve rese adatte a sparare ...

Droga e detenzione di armi - Colpo al clan Capriati di Bari : 21 arresti : Droga e detenzione di armi, colpo al clan Capriati di Bari: 21 arresti Blitz contro esponenti di spicco e gregari della famiglia attiva nel Borgo Antico e in altri quartieri cittadini. Le accuse per tutti sono di associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo ...

Duro Colpo al clan di Messina Denaro : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Nuovo Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro. Dalle prime ore dell’alba è in corso una imponente operazione di carabinieri, polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 21 persone emesso dalla Dda di Palermo. Sono ritenute affiliate alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Sono indagati per associazione ...

