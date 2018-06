Colpi di pistola a Vieste | un morto e un ferito | torna l' incubo della mala del Gargano

Il rapper XXXTentacion ucciso a Colpi di pistola : il filmato shock che mostra il cantante senza vita [VIDEO] : Il rapper XXXTentacion ucciso a colpi di pistola nella contea di Broward: la polizia ha parlato di una possibile rapina Ieri notte nella contea di Broward, il rapper XXXTentacion è stato ucciso a colpi di pistola . Secondo la ricostruzione della polizia, che ha parlato di una possibile rapina come movente, ha spiegato che il ragazzo è stato colpi to mortalmente mentre si trovava a bordo della sua auto, fuori da un concessionario. A sparare sarebbe ...

Imprenditore italiano e moglie uccisi a Colpi di pistola/ Ultime notizie : esecuzione in strada in Colombia : Colombia, Imprenditore italiano e moglie uccisi a colpi di pistola in strada: polizia federale esclude rapina e parla di vera e propria esecuzione. Ecco chi sono le vittime(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:05:00 GMT)