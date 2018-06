COLONY - Recensione 3x07 A Clean | Well-Lighted Place

COLONY - Recensione 3x06 "The Emerald City" : Se il quinto episodio non vi avesse sconvolto abbastanza, con la dipartita più scioccante finora mostrata nella serie, nel sesto vedremo la parte più dura e amara, data dal dolore e la colpa per quanto avvenuto al povero Charlie, il tutto inserito in un viaggio tedioso verso la possibile salvezza. Il titolo dell'episodio è "The Emerald City", altra scelta letteraria di grande efficacia, che rimanda alla celebre favola del Mago di Oz, riferendosi ...

COLONY - Recensione 3x05 "End of the Road" : Non è mai facile trovare delle parole abbastanza adeguate per descrivere un episodio con una portata emotiva enorme come il quinto capitolo della terza stagione di COLONY, partendo da momenti di snervante tensione fino all'inaspettata dipartita di uno dei protagonisti, che ha lasciato la narrazione in un circolo di dolore e risentimento. Già il titolo, "End of the Road", conteneva di per se' una soluzione definitiva, che abbiamo scoperto essere ...