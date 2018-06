Colombia-Giappone in tv | dove vedere la diretta Mondiali 2018

Colombia-Giappone - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Scatta quest’oggi, alle 14.00, il Girone H per quanto riguarda i Mondiali di calcio di Russia 2018: il primo match in programma per questo raggruppamento aperto ad ogni eventualità è quello tra Colombia e Giappone. Una sfida davvero molto equilibrata che vede partire con i favori del pronostico, almeno un gradino avanti sia per i bookmakers che per gli addetti ai lavori, i sudamericani. La stella più attesa è ovviamente James Rodriguez, ...

Calcio - Mondiali 2018 : Colombia-Giappone - sfida a tutta velocità ad aprire il Girone H : Scatta domani, alle 14, il Girone H per quanto riguarda i Mondiali di Calcio di Russia 2018: il primo match in programma per questo raggruppamento aperto ad ogni eventualità è quello tra Colombia e Giappone. Una sfida davvero molto equilibrata che vede partire con i favori del pronostico, almeno un gradino avanti sia per i bookmakers che per gli addetti ai lavori, i sudamericani. Curiosamente il precedente più recente tra le due squadre è quello ...

Mondiali 2018 - Colombia-Giappone : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Martedì 19 giugno 2018, alle 14 ora italiana, Colombia-Giappone scenderanno in campo alla Mordovia Arena di Saransk, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Come tradizione Los Cafeteros punteranno sul reparto offensivo per fare la differenza. James Rodríguez e Cuadrado possiedono la velocità e la tecnica per mettere in crisi le difese avversarie e con una punta centrale come Falcao, i gol non dovrebbero essere un ...

Pronostico Colombia-Giappone - 19-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Colombia-Giappone, Martedì 19 Giugno Giugno 2018. Il Giappone deve sfatare il tabù della Colombia. Colombia-Giappone, martedì 19 giugno. José Pekerman ha una prima partita importante, che deve vincere per mettere una serie ipoteca sul passaggio del turno. La sua Colombia è dotata di estro e fantasia, con bocche da fuoco in avanti. E’ una prima partita del Mondiale, quindi vi sono tutti i rischi ...

Mondiali Russia 2018 : gruppo H. Il girone più equilibrato con Polonia - Senegal - Colombia e Giappone : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il 14 giugno il Mondiale di calcio 2018 prenderà il via in Russia e sarà la Nazionale di casa a dare inizio alle danze, contro l’Arabia Saudita. Il teatro della prima sfida, valida per il gruppo A, sarà il Luzhniki Stadium di Mosca. Un impianto che ospiterà anche la finale del torneo, domenica 15 luglio. Una rassegna che avrà nel girone H, forse, quello più equilibrato. Un raggruppamento annoverante: ...