Clima | conferenza online sulla “Variabilità climatica dell’Antartide negli ultimi 2000

Clima : al via a Bonn la conferenza sull’attuazione dell’Accordo di Parigi : E’ in corso a Bonn, in Germania, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici, in programma fino al 10 maggio: l’obiettivo è affrontare l’attuazione dell’Accordo di Parigi, e si getteranno le basi per il prossimo vertice globale sui cambiamenti Climatici che si terrà a dicembre nella città polacca di Katowice. Si discuterà delle regole su misurazione e segnalazione delle emissioni dei singoli ...