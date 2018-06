Clienti Vodafone? C’è un’offerta pazzesca per voi | dimenticate Iliad | ecco Vodafone

Ex-Clienti di TIM o Vodafone ora in Iliad? Ecco tutte le offerte winback attivabili : Siete Ex-clienti di TIM o Vodafone passati a Iliad? Ecco tutte le offerte winback che potete attivare ripassando il numero a TIM o Vodafone! L'articolo Ex-clienti di TIM o Vodafone ora in Iliad? Ecco tutte le offerte winback attivabili proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti in offerta per i Clienti Iliad - Wind Tre - Tim : Vodafone Special Minuti, le tariffe dell'operatore rosso dedicate a chi passa a Vodafone effettuando la portabilità del numero con possibilità di avere da 10GB a 30GB e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, sono state prorogate e dedicate ai clienti del quarto operatore, Iliad e a quelli provenienti da Tim, Wind Tre e di operatori virtuali. Vodafone Special Minuti 10GB I clienti Tim e CoopVoce potranno passare a ...

Offerte anti Iliad/ Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i Clienti - Vodafone fa lo stesso con Winback : Offerte anti Iliad, Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i clienti, Vodafone fa lo stesso con Winback. Gli operatori mobili cercano di recuperare i vecchi aficionados

Offerte anti Iliad - Vodafone Unlimited/ E l'operatore rosso invia sms ai vecchi Clienti... : Vodafone Unlimited, Offerte anti Iliad: tre proposte tutto compreso da 9.99 euro al mese. Interessanti Offerte da parte del noto operatore mobile, per gli amanti di internet mobile

Vodafone offre Internet 4G illimitato a 1 euro ad alcuni già Clienti : Vodafone sta offrendo Internet illimitato in 4G per una settimana ad alcuni già clienti, al costo di attivazione di appena un euro.

Vodafone e Wind sono più buone e regalano e scontano delle opzioni ai loro Clienti : Non sappiamo se sia dovuto all'effetto Iliad o meno, fatto sta che, da un po', gli operatori italiani sono più buoni e questo non solo nei confronti dei nuovi clienti ma anche, e soprattutto, verso i già clienti.

Vodafone sfida Iliad : offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i già Clienti - ma a che prezzo : Vodafone vuole dimostrare che Iliad non è la sola in grado di proporre offerte ricche di traffico dati e così sta proponendo una nuova offerta, chiamata Vodafone Special Unlimited, ad alcuni già clienti selezionati.

Tim - Tre e Vodafone tentano alcuni ex Clienti e Clienti Iliad : Scopriamo alcune winback, oferte ad personam e tentazioni per chi ha deciso di passare a Iliad, proposte da Tre, Vodafone e TIM.

Vodafone Special 20GB e 30GB sono disponibili anche per Clienti ILIAD : Vodafone Special 20GB e Special 30GB sono i due piani tariffari dedicati per chi vuole passare in Vodafone e sono disponibili anche per i clienti ILIAD Passare da ILIAD a Vodafone con i due piani tariffari ad hoc da 7 euro Sei appena passato ad essere cliente ILIAD per usufruire del fantastico piano tariffario a […]

