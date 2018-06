Cleveland Cavaliers | l’unico modo per trattenere LeBron James? Prendere Kawhi Leonard

Mercato NBA : e se LeBron James restasse ai Cleveland Cavaliers? : Il saluto lento a tutti gli addetti della Quicken Loans Arena, tenendo a riparo la mano infortunata dietro la schiena dopo averla portata allo sforzo estremo nelle tre partite di finale in cui nessuno ...

Com’è finita gara-3 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : I Golden State Warriors hanno vinto gara-3 delle finali dei playoff NBA contro i Cleveland Cavaliers, portando la serie sul 3-0: se dovessero vincere anche la prossima partita, che si giocherà nella notte italiana tra venerdì e sabato, diventerebbero campioni The post Com’è finita gara-3 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

Com’è finita gara-2 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : I Golden State Warriors hanno vinto gara-2 delle finali dei playoff NBA contro i Cleveland Cavaliers e si sono portati 2-0 nella serie (vince la prima squadra che arriva a 4 vittorie). La partita è finita 122-103, con Golden State The post Com’è finita gara-2 delle finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

Come vedere in tv e in streaming gara-2 della finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : Gara-1 è finita ai supplementari e Golden State ha vinto 124-114; gara-2 si disputerà alle 2 di stanotte The post Come vedere in tv e in streaming gara-2 della finali NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

Com’è finita gara-1 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers : Questa notte si è giocata a Oakland (California) gara-1 delle finali dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers: ha vinto Golden State 124-114, dopo un tempo supplementare e soprattutto dopo un finale di partita incredibile. A 4.5 The post Com’è finita gara-1 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers appeared first on Il Post.

#SkyNBAFinals : si giocano il titolo 2018 Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers : Per la quarta stagione di fila, prima volta assoluta nella storia dello sport a squadre americano, le Finali di NBA si apprestano a vivere la stessa appassionante e spettacolare sfida, quella fra i Golden State Warriors, campioni della Western Conference e detentori dell’anello, e i Cleveland Cavaliers, campioni della Eastern Conference. Sarà ancora una volta Steph Curry contro LeBron James, con il “Prescelto” alla sua ...

Boston Cleveland/ Risultato finale 79-87 : LeBron James trascina i Cavaliers alle NBA Finals : Boston Cleveland, Risultato finale 79-87: LeBron James trascina i Cavaliers alle NBA Finals giocando tutti i 48 minuti, con 35 punti, 15 rimbalzi e 9 assist(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:50:00 GMT)

Come è finita la gara-7 dei playoff NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics : I Cleveland Cavaliers hanno vinto gara-7 delle finali dei playoff NBA della Eastern Conference contro i Boston Celtics e sono diventati la prima squadra a qualificarsi per le finali del torneo. La partita si è giocata questa notte a Boston The post Come è finita la gara-7 dei playoff NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics appeared first on Il Post.

NBA PLAYOFF - Cleveland CAVALIERS-BOLTON CELTICS/ LeBron James fa 46 punti : "Gara 7 - le due parole più belle" : Nba PLAYOFF, CLEVELAND Cavaliers-Boston CELTICS, LeBron James mostro da 46 punti: si decide tutto in gara 7. Ennesima straordinaria prestazione del numero 23 dei Cavs(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:05:00 GMT)

Playoff NBA – CJ McCollum demolisce i Cleveland Cavaliers : “la peggior difesa NBA - hanno delle lacune che…” : CJ McCollum ha criticato senza mezzi termini la difesa dei Cleveland Cavaliers indicandola come una delle peggiori della lega I Cleveland Cavaliers stanno vivendo una Finale di Eastern Conference letteralmente a due volti: se in casa, guidati da uno straordinario LeBron James, i Cavs hanno ottenuto due vittorie, in trasferta i Celtics si sono imposti 3 volte su 3. Colpa di una difesa che mostra evidenti limiti, accentuati lontano dalla Quicken ...

NBA Draft Lottery 2018 – Ai Suns la prima scelta - Kings in paradiso : delusione Cleveland Cavaliers : I Phoenix Suns sorteggiati come prima squadra dalla Draft Lottery 2018 tenutasi ieri notte: i Kings chiameranno come secondi, solo ottavi i Cleveland Cavaliers Ieri notte a Chicago la Lottery ha dato il suo verdetto. Il prossimo 21 giugno, al Barclays Center di New York, i Phoenix Suns potranno scegliere per primi al prossimo Draft. Phoenix aveva il 25% di possibilità di ottenere la prima scelta, le più alte, dovute al peggior record NBA ...

LeBron James e i Cleveland Cavaliers - i meglio vestiti in NBA : Dimenticate felpe over, sneakers alla caviglia e dai colori sgargianti, cargo pants, cappellini in testa. Il mondo del basket ha scoperto che con indosso un abito è meglio. A darne prova i giocatori dei Cleveland Cavaliers, che capitanati dal loro leader LeBron James hanno indossato degli abiti made-to-measure firmati da Thom Browne, poche ore prima della partita contro gli Indiana Pacers. Da LeBron James a Jordan Clarkson, incluso ...

Eastern Conference - i Cleveland Cavaliers la prima formazione finalista : Sono i Cleveland Cavaliers la prima formazione finalista nella Eastern Conference della Nba. Nella partita giocata stanotte infatti i Cavs hanno battuto ancora, portandosi sul 4-0 definitivo, i ...

I Cleveland Cavaliers hanno passato il primo turno dei playoff battendo in gara-7 gli Indiana Pacers : Domenica sera i Cleveland Cavaliers hanno battuto in gara-7 del primo turno dei playoff NBA gli Indiana Pacers, alla fine di una partita bella e combattuta fino alla fine. Cleveland ha vinto per 105 a 101 e giocherà gara-1 delle The post I Cleveland Cavaliers hanno passato il primo turno dei playoff battendo in gara-7 gli Indiana Pacers appeared first on Il Post.