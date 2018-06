Classifica marcatori Mondiali 2018 | la graduatoria dei cannonieri Cheryshev aggancia

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo al comando con 3 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Capocannoniere Mondiali 2018 : i bomber favoriti per vincere la Classifica marcatori : Chi sarà il Capocannoniere dei Mondiali 2018 di calcio? Questa è una delle domande più frequenti tra gli appassionati che aspettano trepidanti la rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I più grandi campioni del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo con le proprie Nazionali ma getteranno l’occhio anche sul traguardo personale e punteranno sicuramente a mettere a segno il maggior numero di gol ...

CAPOCANNONIERE SERIE A/ Icardi e Immobile vincono la Classifica dei marcatori - ma sorride solo l'argentino : CAPOCANNONIERE SERIE A, Mauro Icardi e Ciro Immobile vincono la classifica dei marcatori con 29 reti, ma l'argentino sorride e l'italiano no. Record per Paulo Dybala a quota 22.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:46:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : marcatori veterani nel girone A (oggi) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:02:00 GMT)

