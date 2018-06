Cinque persone sono state ferite da una piccola esplosione nella stazione della metro di

Monza - rubarono un Rubens e un Renoir : arrestate Cinque persone - : Il colpo era stato messo a segno nell'aprile del 2017 ai danni di un mercante d'arte. Il valore delle opere, non ancora rintracciate, è di 26 milioni di euro

Monza - rubarono un Rubens e un Renoir : arrestate Cinque persone : Monza, rubarono un Rubens e un Renoir: arrestate cinque persone Il colpo era stato messo a segno nell'aprile del 2017 ai danni di un mercante d'arte. Il valore delle opere, non ancora rintracciate, è di 26 milioni di euro Parole chiave: ...

Rubarono un Rubens e un Renoir - carabinieri di Monza arrestano Cinque persone : I quadri del valore di circa 26 milioni di euro erano stati rubati nell'aprile 2017 a un mercante d'arte a Monza

Bergamo - arrestato ex direttore carcere e altre Cinque persone - : L'indagine coinvolge in tutto 27 persone. Ai domiciliari anche il comandante e un commissario della Polizia Penitenziaria. Sono accusati anche di peculato, falso ideologico e truffa ai danni dello ...

Colico - auto bloccate nell'acqua : soccorse Cinque persone : Approfondimenti Temporali in arrivo sul Lecchese: scatta l'allerta meteo 27 maggio 2018 Come annunciato, delle precipitazioni di forte intensità si stanno abbattendo praticamente su tutto il Lecchese. ...

A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto : Cinque persone si sono ferite : Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. I The post A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto: cinque persone si sono ferite appeared first on Il Post.

Arrestate Cinque persone a Siderno : Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Siderno hanno tratto in arresto 5 persone, in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della ...

Sorrento : turista inglese prima drogata e poi violentata : arrestate Cinque persone : prima l’hanno stordita con la droga, poi l’hanno violentata. Tradotto: violenza sessuale di gruppo con l’aggravante dell’uso di sostanza stupefacente. Con questa accusa, gli agenti di Polizia del Commissariato di Sorrento e della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno arrestato cinque persone, ritenute responsabili dello stupro ai danni di una turista inglese in vacanza nella costiera ...

L'ortofrutta dello spaccio. I carabinieri arrestano Cinque persone. Droga dalla Spagna : L'intervista al Colonnello dei carabinieri Antonio Sergi: Video Management , Video Hosting , Video Streaming , Video Platform

Milano : accoltellano e rapinano due persone - Cinque giovani arrestati : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Avevano aggredito a coltellate due connazionali per rapinarli lo scorso dicembre a Milano. La polizia, nei giorni scorsi, li ha individuati e arrestati. Si tratta di cinque giovani tra i 19 e i 22 anni, di origine egiziana, ritenuti responsabili di rapina e lesioni in concorso. Per uno l’accusa è anche di tentato omicidio. Tranne uno, sono tutti senza fissa dimora e con precedenti, alcuni anche specifici ...

Milano : accoltellano e rapinano due persone - Cinque giovani arrestati (2) : (AdnKronos) – Dopo averli malmenati e colpiti ripetutamente, hanno accoltellato uno dei due con un fendente al fianco; l’altro invece è stato aggredito con un grosso coltello dalla lama di circa 50 centimetri diretto verso il capo, ma nel tentativo di difendersi ha riportato una ferita gravissima a un braccio. Gli agenti del commissariato Bonola, acquisite ed esaminate attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza ...