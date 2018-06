Ciclismo femminile | Campionati Italiani 2018 | programma | orari e tv Data e calendario

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Lotta Lepistö batte Giorgia Bronzini nell’ultima tappa. Generale a Coryn Rivera : Lotta Lepistö vince la quinta ed ultima tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 122 km da Dolgellau a Colwyn Bay. La portacolori della Cervélo-Bigla ha battuto in volata la nostra Giorgia Bronzini, che si deve così accontentare di un altro secondo posto e l’olandese Marianne Vos. La statunitense Coryn Rivera difende la maglia verde e conquista quindi la Generale. Frazione caratterizzata da un susseguirsi continuo di attacchi fin dalla ...

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Coryn Rivera batte al fotofinish Marianne Vos e diventa leader : La statunitense Coryn Rivera vince la seconda tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 145 km da Rushden a Daventry. La giovane stella della Sunweb ha battuto al fotofinish la campionessa europea Marianne Vos e grazie agli abbuoni si è presa anche la maglia verde di leader della generale. La prima parte di corsa è stata caratterizzata dalla fuga solitaria della giovane olandese Maaike Boogaard (BTC City Ljubljana) che è scatta dopo 25 km ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Tanti giovani al maschile - ci sono le stelle al femminile : Selezioni differenti per quanto riguarda Davide Cassani e Dino Salvoldi per i prossimi Giochi del Mediterraneo, che scatteranno il 22 giugno in quel di Tarragona e vedranno a via quattro prove per il Ciclismo su strada (prova in linea e a cronometro sia per gli uomini che per le donne). Se al maschile ci sarà una squadra davvero giovanissima, al femminile spazio ai pezzi da novanta. Andiamo a scoprire i convocati ...

OVO Energy Women’s Tour 2018 : il top del Ciclismo al femminile vola in Gran Bretagna - l’Italia punta su Longo Borghini : Quinta edizione per una delle gare che sta prendendo sempre più il largo nel panorama del ciclismo a livello femminile: l’OVO Energy Women’s Tour. Fino ad oggi solo vincitrici di livello stellare per la corsa a tappe britannica: dalla Cannibale Marianne Vos, passando per la teutonica Lisa Brennauer, per finire con l’ex campionessa del Mondo Elizabeth Deignan e la polacca Katerzyna Niewiadoma. Si parte domani, mentre ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Arlenis Sierra vince l’ultima tappa a Sacramento! Corsa a Katie Hall : La cubana Arlenis Sierra ha vinto in volata l’ultima tappa del Giro di California femminile 2018, breve Corsa a tappe di livello World Tour inserita nel calendario internazionale. Con soli 70 chilometri da percorrere e nessuna difficoltà altimetrica, la Corsa si è risolta con una volata di gruppo compatto in cui l’atleta dell’Astana Women’s Team si è fatta valere conquistando il primo successo World Tour dell’ancor ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Kendall Ryan vince allo sprint la prima tappa - battute Emma White e Annette Edmondson : La statunitense Kendall Ryan conquista la prima tappa del Giro di California femminile, 124 km con partenza e arrivo a Elk Grove. La portacolori del Team TIBCO -SVB si è imposta allo sprint battendo la connazionale Emma White (Rally Cycling) e l’australiana Annette Edmondson (Wiggle High5). Tanti attacchi fin dalla partenza, ma il gruppo mantiene alta l’andatura e non concede spazio. Dopo 60 km riescono a prendere il largo due atlete: Lisa ...

Ciclismo femminile - l’Italia prova il percorso dei Mondiali. Longo Borghini : “Molto duro”. Salvoldi : “Tracciato a esaurimento” : La Nazionale Italiana di Ciclismo femminile ha testato il percorso dei Mondiali 2018 che si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 22 al 30 settembre. Il CT Dino Salvoldi, che aveva già effettuato una ricognizione insieme a Davide Cassani, ha portato con sé Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Tatiana Guderzo, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin per avere delle prime indicazioni importanti. Ricordiamo che le ragazze elite ...

Ciclismo femminile - Tour of Chongming Island 2018 : ultima tappa a Kristen Wild - Bronzini terza. Generale a Charlotte Becker : Con la terza ed ultima tappa a Chongming Xincheng Park si è chiuso il Tour of Chongming Island 2018, breve corsa a tappe facente parte del Women’s World Tour. Tre frazioni facili, con quest’ultima che si è risolta allo sprint. L’olandese Kirsten Wild è riuscita ad imporsi con una volata di forza dai 200 metri, grazie alla quale è riuscita a precedere Jolien D’Hoore (Mitchelton-Scott) e l’azzurra Giorgia Bronzini ...

Ciclismo femminile - Tour of Chongming Island 2018 : tre tappe dedicate alle velociste. Kirsten Wild e Chloe Hosking sfidano Jolien D’hoore : Giovedì 26 scatterà il Tour of Chongming Island, prima corsa a tappe stagionale del Women’s WorldTour, il circuito più importante del Ciclismo femminile. Il percorso prevede tre tappe per velociste nella suggestiva location dell’isola cinese di Chongming, che si trova nelle vicinanze di Shanghai. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite del Tour of Chongming Island femminile. Percorso Tutte e tre le tappe sono completamente ...

Ciclismo femminile : frattura alla clavicola per Marianne Vos alla Liegi : Subito dopo le notizie definitive sul suo stato fisico: la tre volte campionessa del mondo si è fratturata la clavicola e dovrà star ferma per circa un mese. UPDATE: Good and bad news after @...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : altro trionfo di Anna van der Breggen! L’olandese stacca nel finale Amanda Spratt : L’olandese Anna van der Breggen si conferma l’atleta più forte del momento nel Ciclismo femminile e va a dominare anche la Liegi-Bastogne-Liegi. La portacolori della Boels-Dolmans trionfa in solitaria sul traguardo di Ans, al termine di una gara molto combattuta, e conquista così la Liegi per il secondo anno consecutivo. Secondo posto per l’australiana Amanda Spratt, che si è dovuta arrendere nell’ultimo chilometro alla superiorità di van der ...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Anna van der Breggen pronta a mettere un altro sigillo - Niewiadoma e Moolman ci provano : Sulle mitiche côtes di questa corsa si sfideranno le migliori atlete del mondo per cercare di mettere il proprio sigillo sull'ultima classica di questa prima metà della stagione. Andiamo quindi ad ...

Ciclismo femminile - Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Anna van der Breggen pronta a mettere un altro sigillo - Niewiadoma e Moolman ci provano : Il Trittico delle Ardenne si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi, che quest’anno raggiunge la seconda edizione al femminile. Sulle mitiche côtes di questa corsa si sfideranno le migliori atlete del mondo per cercare di mettere il proprio sigillo sull’ultima classica di questa prima metà della stagione. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. Percorso Partenza da Bastogne e arrivo ad Ans dopo ...

Ciclismo - Freccia Vallone femminile 2018 : Anna van der Breggen infila il poker! Campionessa Olimpica imbattibile sul Muro di Huy : Anna van der Breggen si conferma sempre più la Regina del Ciclismo femminile e vince a mani basse l’attesissima Freccia Vallone. L’olandese, che in stagione si era già imposta al Giro delle Fiandre, ha dominato sul Muro di Huy mettendo in fila tutte le avversarie. La Campionessa Olimpica, tesserata per la Boels-Dolmans, si è resa protagonista di una delle sue proverbiali azioni ed è così riuscita a imporsi in questa classica per la ...