Chiusura dei porti : la posizione degli esperti di diritto del mare : Chiusura dei porti: la posizione degli esperti di diritto del mare Il Gruppo d’interesse sul diritto del mare , che riunisce i professionisti del mondo accademico che si occupano di diritto del mare, ha scritto una lettera aperta dopo la vicenda della nave Aquarius Parole chiave: ...

Chiusura dei porti - Luigi Di Maio : “Fui io l’anno scorso a sollevare il caso Ong. Con Salvini compatti su questo tema” : In un'intervista concessa ad Huffington Post, il vicepremier Luigi Di Maio ha spiegato che la decisione di chiudere i porti alle navi delle Ong è stata presa con un accordo governativo e che rispetto a questo tema specifico è molto compatto con il collega Matteo Salvini: "Fui io stesso a sollevare un anno fa la questione delle Ong. Semplicemente siamo andando avanti compatti su questo tema".Continua a leggere

Migranti - Crimi : “Chiusura dei porti? Il blocco degli sbarchi è un deterrente per chi si imbarca” : Un momento dell’intervento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Crimi (M5s) nel corso di un convegno a Catania di Area Dg su “Le nuove frontiere dell’immigrazione”. L'articolo Migranti, Crimi: “Chiusura dei porti? Il blocco degli sbarchi è un deterrente per chi si imbarca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggi - cosa pensano gli italiani su Chiusura dei porti - reddito di cittadinanza e flat tax : Gli ultimi Sondaggi mostrano il pensiero degli italiani su alcuni temi che caratterizzano l'azione e le promesse del nuovo governo: chiusura dei porti, reddito di cittadinanza e flat tax. Gran parte degli intervistati è d'accordo sulla decisione di chiudere i porti alla nave Aquarius, mentre più contrastanti le posizioni sugli altri due punti.Continua a leggere

Tutela della vita - Chiusura dei porti - caso Malta - Dublino : la posizione degli esperti di diritto del mare : Il gruppo di interesse sul diritto del mare della Società italiana di diritto internazionale ha scritto una lettera aperta dopo il caso Aquarius con l'intenzione di chiarire alcuni temi su cui si è molto dibattuto in questi giorni. Nella lettera, che di seguito pubblichiamo integralmente, quattro punti: Tutela della vita, chiusura dei porti, caso Malta e Dublino.

Lo Stato Sociale attacca Salvini sulla Chiusura dei porti : “Se passi la vita a lasciare gli altri fuori - sarai il primo ad essere escluso” : Lo Stato Sociale attacca Salvini durante il concerto a Bologna: la band di Lodo Guenzi si è esibita per una serata gratuita in Piazza Maggiore, tra musica, balli, tanto divertimento, ma anche una frecciatina alla situazione socio-politica italiana. Dopo l'ascesa al Festival di Sanremo con il tormentone Una vita in vacanza, Lo Stato Sociale ha in programma una breve tournée estiva, che la sera scorsa ha fatto tappa in Piazza Maggiore a Bologna ...

Chiusura dei porti - le conseguenze legali per l’Italia : MOAS rescue 105 migrants in rubber dinghy October 4, 2014.Photo: Darrin Zammit Lupi/MOAS La Spagna e la Francia hanno preso posizione contro la decisione del ministro degli Interni Matteo Salvini di chiudere i porti in Italia, per evitare lo sbarco di migranti. Un’opzione che, sulla carta almeno, è difficilmente inquadrabile dal punto di vista giuridico. Le tante norme, nazionali o sovranazionali che siano (tra queste la Costituzione e numerosi ...

I 5 stelle di Carrara votano "no" alla Chiusura dei porti : Ieri sera in un Consiglio Comunale di una città pentastellata la maggioranza Cinque stelle ha votato compatta "no" alla mozione di appoggio alla chiusura dei porti di un consigliere di Forza Italia che, probabilmente provocatoriamente, voleva dimostrare la totale adesione dei colleghi di "contratto" alla linea di governo relativa alla indisponibilità dei porti italiani, anche in chiave umanitaria.Questo cercando di invitare quel ...

Esposto in procura contro Matteo Salvini per la Chiusura dei porti all’Aquarius : Gianfranco Mascia dei Verdi ha presentato un Esposto alla procura di Roma contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo ai magistrati di verificare se ""il rifiuto di autorizzare l’attracco dei porti italiani della nave con a bordo oltre 600 immigrati, sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall’Italia con la legge 147 del 1989".Continua a ...

Roma - mille persone contro la Chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

Toninelli dice che «non è mai stata all’ordine del giorno la Chiusura dei porti italiani» : Contraddicendo Salvini, che aveva detto "chiudiamo i porti" The post Toninelli dice che «non è mai stata all’ordine del giorno la chiusura dei porti italiani» appeared first on Il Post.

Matteo Salvini - il consiglio di Verdini sui migranti : 'L'unica soluzione sono respingimenti e Chiusura dei porti' : C'è il ruolo fondamentale dell' immigrazione , per lo più incontrollata, secondo Denis Verdini , se oggi l'Italia si trova ad avere un governo che è il combinato disposto di due forze populiste . Un ...

Maggio dei Libri - domenica la festa di Chiusura : tutto il programma degli eventi : ... le vie adiacenti al Teatro Vittorio Emanuele saranno ancora il centro dell'attività culturale della città, ospitando momenti dedicati all'arte e alla lettura con spettacoli per bambini, performance, ...

La carica dei 250 : le due ruote protestano contro la Provincia dell'Aquila per la Chiusura delle strade : 'Ogni giorno che passa si dà una spallata all'economia di questo territorio già alle prese con problematiche importanti, non ultima quella della ricostruzione e del rilancio post terremoto'.