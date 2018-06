Chi sono i Rom? Da dove arrivano?

Dijana : «Caro Salvini - le racconto Chi sono i rom» : «Quando la pezza è peggio del buco». Dopo avere annunciato un censimento sui rom in Italia, «una ricognizione per vedere chi, come e quanti», il ministro dell’Interno Matteo Salvini, attaccato dall’opposizione, ma anche da parti della minoranza e da associazioni, ha deciso di spiegare meglio che cosa intendesse dire. «Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si ...

Temptation Island cast : Chi sono Martina e Gianpaolo : Martina e Gianpaolo: è la quinta coppia di Temptation Island Giovedì 5 Luglio inizierà finalmente la nuovissima edizione di Temptation Island. E sono già state presentate le prime 4 coppie: Ida e Riccardo direttamente da Uomini e Donne, Lara e Michael, Valentina e Oronzo, Raffaela e Andrea. Ma non è finita qua perchè giusto pochi minuti fa è stata presentata la quinta coppia, composta da Martina e Gianpaolo. Nell’intervista di rito prima ...

Giovanni Masotti rivela : 'La Rai mi Chiuse perché sono di centrodestra' : Il giornalista che ha raccontato per anni la politica italiana sul Tg2 prima e Tg1 poi. Il cronista che ha anche descritto i cambiamenti dell'Europa da varie latitudini , Bruxelles, Londra e Mosca, , ...

Usa - Chi sono i bambini “in gabbia”. Duemila piccoli separati dai genitori – La videoscheda : sono circa 2.000 i piccoli separati dai genitori entrati illegalmente negli Usa. La separazione dei bambini (circa 2.000, di cui oltre 100 sotto i 4 anni) è frutto della politica di ‘tolleranza zero‘ dell’amministrazione Trump e che al Congresso non c’è alcuna proposta di legge bipartisan. Solo due progetti repubblicani, in votazione questa settimana, ma che, almeno al Senato, hanno bisogno del sostegno dell’opposizione. ...

Salvini Chiede un censimento che non si può fare. Ma quanti sono i rom in Italia? : Dopo i migranti e le ong, ecco i rom, un altro tamburo al quale l'elettorato leghista è estremamente sensibile. E sul quale Salvini ieri ha deciso di battere, in questa sorta di campagna elettorale permanente nella quale siamo immersi ormai da più di cento giorni. “Faremo un censimento sui rom in It

Salvini Chiede un censimento che non si può fare. Ma quanti sono i Rom in Italia? : Dopo i migranti e le ong, ecco i rom, un altro tamburo al quale l'elettorato leghista è estremamente sensibile e sul quale Salvini ieri ha deciso di battere, in questa sorta di campagna elettorale permanente nella quale siamo immersi ormai da più di cento giorni. “Faremo un censimento sui rom in Ita

La Top 20 dei club più ricChi : ci sono ben cinque italiani : TORINO - Per il secondo anno consecutivo il Manchester United si conferma il club di calcio che vale di più al mondo. I Red Devils, secondo la classifica ufficiale stilata da Forbes, occupano il primo posto con un valore di 4,12 miliardi di dollari. Chi è nettamente crollato rispetto allo scorso anno è il ...

“Mi sono vista allo specChio e sono crollata”. Simona Ventura - spunta una verità segreta. Un retroscena impensabile : “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata ospite al “Maurizio Costanzo”. Quando mi sono guardata mi sono messa a piangere. allora lì ho detto stop”. Simona Ventura si confessa e sono parole inaspettate. L’ex signora Bettarini, tornata in pista dopo qualche mesi di fermo, affronta un momento particolare della sua vita durante la quale si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica. Una fase che, pare, sia legata a doppio ...

Africani sChiavi degli abusivi sono facChini per i ristoranti : Arrivano carichi come muli, sperando di rimediare qualche euro. sono giovani Africani con pacchi di cibo, bevande e bombole del gas. Li portano a un gruppo di sudamericani che da aprile hanno aperto una sorta di attività di ristorazione a cielo aperto dentro il Parco Lambro. E non paghisfruttano per i lavori più faticosi quelli che sembrano migranti. E iniziano anche a trascinarsi dietro il classico problema delle risse tra ubriachi che in via ...

Le fasce anti sfregamento per le cosce sono geniali - e già riChiestissime - : Curvy di tutto il mondo attenzione a me. Lasciate perdere i costumi interi , i sandali alla schiava , le borse di paglia , o meglio non lasciatele perdere per davvero, ma l' accessorio must have dell' estate 2018 che ...

Chi sono i Neet - la piaga del nuovo millennio : Italia maglia nera : Chi sono i Neet ? Si è parlato più volte di quel folto popolo di giovani che non studia e non lavora. sono loro i Neet e l'Italia si conferma ancora una volta maglia nera per la cifra di giovani che ...

Migranti - sbarChi al minimo : a maggio sono scesi dell'82% : A maggio sulle coste italiane sono sbarcati circa 4100 Migranti, in calo dell’82% rispetto allo stesso mese del 2017. È un vero e proprio crollo degli arrivi quello certificato dai dati di Frontex,

Animali - Wwf : stanno bene e sono pronti a involarsi i 3 piccoli falChi pescatore nati nell’oasi di Orbetello [FOTO] : Dalla Natura continuano ad arrivare buone notizie. I tre piccoli di falco pescatore nati nell’oasi del WWF di Orbetello nei primi giorni di maggio sono stati oggi oggetto di un’operazione importante quanto delicata. sono stati, infatti, sottoposti a controlli medici oltre che all’operazione di inanellamento (una vera e propria carta d’identità) e all’applicazione di un trasmettitore GPS che permetterà di seguirne gli spostamenti. ...

Rom - Salvini chiede il censimento : ecco Chi sono - quanti sono e dove vivono : La presenza di rom, sinti e camminanti in Italia è stimata dal Consiglio d’Europa fra 120mila e 180mila persone. Secondo la mappatura 2017 dell’Associazione 21 luglio sono 26mila i rom e sinti che vivono in condizioni di emergenza abitativa: in baraccopoli, micro insediamenti e in centri di raccolta rom...