Chi sono i Neet | la piaga del nuovo millennio | Italia maglia nera

Migranti - sbarChi al minimo : a maggio sono scesi dell'82% : A maggio sulle coste italiane sono sbarcati circa 4100 Migranti, in calo dell’82% rispetto allo stesso mese del 2017. È un vero e proprio crollo degli arrivi quello certificato dai dati di Frontex,

Animali - Wwf : stanno bene e sono pronti a involarsi i 3 piccoli falChi pescatore nati nell’oasi di Orbetello [FOTO] : Dalla Natura continuano ad arrivare buone notizie. I tre piccoli di falco pescatore nati nell’oasi del WWF di Orbetello nei primi giorni di maggio sono stati oggi oggetto di un’operazione importante quanto delicata. sono stati, infatti, sottoposti a controlli medici oltre che all’operazione di inanellamento (una vera e propria carta d’identità) e all’applicazione di un trasmettitore GPS che permetterà di seguirne gli spostamenti. ...

Rom - Salvini chiede il censimento : ecco Chi sono - quanti sono e dove vivono : La presenza di rom, sinti e camminanti in Italia è stimata dal Consiglio d’Europa fra 120mila e 180mila persone. Secondo la mappatura 2017 dell’Associazione 21 luglio sono 26mila i rom e sinti che vivono in condizioni di emergenza abitativa: in baraccopoli, micro insediamenti e in centri di raccolta rom...

I dipendenti Google sono in maggioranza uomini e bianChi : Google ha difficoltà ad assumere donne, neri e latini ed ha ancora più difficoltà a non farli andare via una volta assunti. È quanto emerso non solo dal rapporto sulla diversità pubblicato dalla stessa azienda di Mountain View, ma anche dalle vicende legate ai licenziamenti di due suoi dipendenti. Dopo il licenziamento di James Damore, e dopo qualche mese di Tim Chevalier, Google pubblica il suo rapporto sulla diversità che mostra una situazione ...

Mirco BezzecChi - il rom superstite : “Sono scampato ai lager nazisti - spero di non dover fuggire mai più” : Deportato a 4 anni, è sfuggito ai campi di sterminio grazie all'arrivo degli alleati. Oggi dice: "Ringrazio Liliana Segre che ha promesso di difenderci dalle leggi speciali. Perché ora abbiamo tutti paura"

F1 - Montezemolo punge MarChionne : “sono triste nel costatare come sia geloso del passato della Ferrari” : Luca Cordero di Montezemolo non le ha mandate a dire a Marchionne, accusandolo di essere geloso del passato della Ferrari L’attesa è finalmente finita, è stato infatti inaugurato a Colonia il museo di Michael Schumacher. Trofei, cimeli e oggetti di gara appartenenti al Kaiser sono stati tutti raccolti all’interno di stanze che trasudano storia, quella della Formula 1. LaPresse/Photo4 Non poteva mancare certamente alla serata Luca ...

Simona Ventura - troppi ritocChini : "Mi sono guardata e mi sono messa a piangere" : "Conducendo Selfie ho imparato molto sull'aspetto psicologico di un cambiamento estetico. Ho capito che della chirurgia plastica potevo farne a meno. Infatti non voglio fare più niente". Così Simona Ventura tempo...

Simona Ventura e i ritocChini : «Ho smesso due anni fa. Sono andata in tv - mi sono guardata e sono scoppiata a piangere» : MILANO ? A settembre Simona Ventura tornerà in tv, dopo "Amici", per condurre la prima edizione vip del reality Mediaset ?Temptation Island?, che tanto successo ha...

Senegalese ucciso in strada a Milano : 47enne confessa | “Mi ha fisChiato per Chiedermi 5 euro ma non sono un cane” : Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Continua a leggere L'articolo Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” proviene da NewsGo.

Microsoft assicura : "Ninja Theory - Compulsion Games - The Initiative e gli altri studi possono creare gioChi single-player" : Nonostante la continua pochezza a livello di esclusive e soprattutto l'assenza cronica di nuove IP (i nuovi giochi sono sempre nuovi Gears, nuovi Halo, nuovi Forza e Crackdown 3), Microsoft può affrontare il post-E3 forte di una conferenza sicuramente positiva e dai ritmi serrati e di alcune notizie positive. Prima fra tutte sicuramente l'acquisizione di quattro nuovi studi e l'apertura di The Initiative.Il fatto che Playground Games, Undead ...

È ufficiale : i videogioChi sono una malattia. Ma è giusto così? : La cosa è evidentemente molto seria visto che nel mondo due miliardi e seicento milioni di persone passano del tempo con i videogiochi , qui i dati di fatturato mondiale, e che in diversi casi si ...

A 50 anni non si possono più denunciare le molestie sessuali per raggiunti limiti di età? Il caso TavecChio : Le molestie sessuali si possono denunciare sempre o c'è un limite di età? A 50 anni, se una donna viene importunata pesantemente, magari sul luogo di lavoro dal suo capo che le chiede favori sessuali, ...

A 50 anni non si possono più denunciare le molestie sessuali per raggiunti limiti di età? Il caso TavecChio : Le molestie sessuali si possono denunciare sempre o c’è un limite di età? A 50 anni, se una donna viene importunata pesantemente, magari sul luogo di lavoro dal suo capo che le chiede favori sessuali, può ancora rivolgersi a un giudice o è troppo vecchia per ottenere giustizia? La domanda sorge spontanea, dopo aver letto la la storia di Elisabetta Cortani, dirigente sportiva e presidentessa della Lazio ...

Gli scali ferroviari oggi sono belle fotografie. Domani Chissà : Si intitola “oggi, prima di Domani”, dove l’oggi significa un milione e 250 mila mq di aree abbandonate, e il Domani non si sa. La mostra sugli scali ferroviari, alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente fino al 28 dicembre nell’ambito del Photofestival e del programma di eventi “Novecento Italiano” è