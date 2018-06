Chi era XXXTentacion | il rapper ucciso a 20 anni

Atletica - GioChi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Libania Grenot a caccia del bis : Mancano pochi giorni alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018, che avranno inizio venerdì 22 giugno a Tarragona (Spagna). Per gli appassionati di Atletica l’attesa dovrà essere prolungata di cinque giorni, dato che le competizioni all’interno del Estadio de Atletismo de Campclar prenderanno il via mercoledì 27 dello stesso mese. La delegazione azzurra si presenta con 57 italiani al via e numerose possibilità di ...

RICChi E POVERI / Festeggiano cinquant'anni di carriera : i loro più grandi successi : I RICCHI e POVERI Festeggiano oggi i primi cinquant'anni di carriera: i più grandi successi del gruppo che ha venduto più di 22 milioni di dischi in tutto il mondo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:43:00 GMT)

PeChino Express - il direttore generale della Rai contro Eleonora Brigliadori : La polemica sulla partecipazione di Eleonora Brigliadori a "Pechino Express 2018" sarebbe arrivata anche ai piani alti della Rai...

Sollevamento pesi - dodici gli atleti azzurri che parteciperanno ai GioChi del Mediterraneo : Il direttore tecnico Corbu ha convocato sei uomini e sei donne per i Giochi del Mediterraneo che partiranno il prossimo 23 giugno Squadre al completo per la pesistica azzurra nei prossimi Giochi del Mediterraneo. Il direttore tecnico Sebastiano Corbu ha convocato sei uomini e sei donne che, a partire da sabato 23 giugno,vedremo in pedana a caccia di medaglie e prestazioni di prestigio. Ci saranno tutte le stelle, a partire da Mirco Scarantino e ...

Chi sono i Neet - la piaga del nuovo millennio : Italia maglia nera : Chi sono i Neet ? Si è parlato più volte di quel folto popolo di giovani che non studia e non lavora. sono loro i Neet e l'Italia si conferma ancora una volta maglia nera per la cifra di giovani che ...

Rom - il ministro Salvini ha ragione Via Chi non rispetta le regole Lettera di un giovane imprenditore : A volte conviene gettare lo sguardo al di là del confine ad esempio in Francia, non tanto per imparare i metodi di integrazione e costruzione di una società multiculturale (che anzi là sono drammaticamente falliti), quanto per fare nostra Segui su affaritaliani.it

I Retroscena di Blogo : Il direttore generale della Rai Chiede l'esclusione di Eleonora Brigliadori da PeChino Express 2018 : La malattia è cosa seria e la cura di una malattia ancora di più. E' montata in questi giorni una dura e giustificata polemica legata alla partecipazione alla prossima edizione del programma d'intrattenimento di Rai2 Pechino Express di Eleonora Brigliadori. Una polemica di cui vi abbiamo dato conto da queste colonne e che non sembra placare, anzi monta ancora di più a seguito delle reiterate dichiarazioni pubbliche dell'ex annunciatrice di ...

Eva Henger - la figlia Mercedesz e Lucas PeracChi insultati a Forte dei Marmi : L'estate 2018, anche se non ufficialmente iniziata, poteva comunque cominciare meglio per Eva Henger e per la sua primogenita, Mercedesz Henger, entrambe ex concorrenti de L'Isola dei Famosi. La showgirl ed ex attrice hard ungherese, infatti, assieme alla figlia e a Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne e nuovo fidanzato di Mercedesz, sono stati pesantemente insultati da una signora all'interno di uno stabilimento di Forte dei ...

Heather Locklear di Melrose Place ricoverata per valutazione psiChiatrica - ha minacciato di suicidarsi : Non c'è pace per l'ex volto di Amanda Woodward: Heather Locklear di Melrose Place è stata ricoverata per una valutazione psichiatrica, dopo aver minacciato il suicidio di fronte alla sua famiglia. A riportare la notizia è il portale statunitense TMZ, che spiega come la madre della Locklear abbia chiamato il 911 nel pomeriggio di domenica 17 giugno per segnalare una preoccupazione sulla salute dell'attrice. L'autrice della telefonata ha ...

“Non potevo immaginare potesse morire così”. Il dramma davanti ai genitori. La scena straziante è accaduta sotto ai loro ocChi : era la loro figlioletta : La storia di questa bambina, e della sua famiglia, è tristissima. E ha allarmato tanti altri genitori che nel leggerla hanno pensato che l’attenzione verso i loro figli in determinate situazioni deve essere massima. Aveva soli setti anni Summer Grant, morta mentre stava giocando su un castello gonfiabile in un parco della sua città. La bimba è deceduta in un drammatico incidente nel marzo di due anni all’ Harlow Town Park, ...

ELEONORA BRIGLIADORI - FRASE CHOC SU NADIA TOFFA/ Bufera sulla Rai : "Non deve partecipare a PeChino Express" : ELEONORA BRIGLIADORI contro NADIA TOFFA, il post shock condiviso su Facebook prima di Pechino Express: “Chi è causa del suo male…”, l’indignazione web e le reazioni social.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Apre la Chimera - poi Colombina - Sant'Andrea e Colcitrone : seconda notte di prove : LA CRONACA La sessione della Chimera inizia puntuale alle 20,30. Parsi e Vernaccini iniziano a colpire il tabellone facendo una corte sempre più insistente al pomodoro, ma fermandosi sulla soglia del ...

