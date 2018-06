Chi condurrà L’Eredità 2018-2019? Parla il direttore di Rai1 Teodoli

CLAUDIO BAGLIONI DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2019/ Laura Pausini condurrà? "Me lo Chiedono sempre - forse.." : CLAUDIO BAGLIONI DIRETTORE ARTISTICO del Festival di SANREMO 2019, Mario Orfeo si racconta all'Ansa: “E’ un onore!”, il lungo corteggiamento per convincere il cantante al bis.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:15:00 GMT)

“Stavolta è ufficiale”. Ecco Chi condurrà Detto Fatto dopo Caterina Balivo : Una notizia ormai di dominio pubblico, quella che vede Caterina Balivo ormai pronta a lasciare la conduzione del programma Detto Fatto di cui col tempo è diventata un volto storico. dopo sei lunghi anni, un addio che sicuramente farà dispiacere alla conduttrice, mamma di due bambini, ma che ha il sapore del salto in avanti: la Rai la vuole per uno dei suoi format pomeridiani di punta, collocando il suo futuro show in una fascia tra le 14 ...

La gaffe della Venier in tv : ha svelato Chi condurrà Domenica In in autunno : Cristina Parodi 'commissariata' o sostituita nella conduzione di Domenica In ? Sempre più probabile. Soprattutto dopo la gaffe di Mara Venier da Fabio Fazio che ha dato per certo il suo arrivo nel ...

Elisa Isoardi condurrà "La prova del cuoco". Clerici in lacrime : "Bisogna andar via quando la tavola è ancora apparecChiata" : "Vorrei ringraziare tutti coloro che in questi 18 anni hanno fatto la storia del programma, un programma storico perché ha rotto gli schemi, portando la cucina in tv per la prima volta. Credo che tutti debbano qualcosa a questo programma". lacrime ed emozione per il passo d'addio di Antonella Clerici alla prova del cuoco, il programma del mezzogiorno di Rai1 che la conduttrice ha lasciato oggi definitivamente. Una scelta già ...

Frizzi - ecco Chi condurrà la 'sua' Partita del Cuore : due amici speciali : Il 30 maggio si gioca la Partita del Cuore nel ricordo di Fabrizio Frizzi , morto il 26 marzo lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della tv italiana. Per l'occasione si sfideranno per beneficenza ...