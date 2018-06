Chi c' era e che cosa si è detto all' Italy-Israel Cyber Summit 2018

Il Def supera la prova di Camera e Senato : Chiesto stop aumenti IVA e accise : Messi, dunque, nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza, che sta concludendo il suo iter parlamentare. Nella risoluzione sul Def portata in ...

Anzalone non era pubblico ufficiale Quel ruolo mai formalizzato Ecco il punto debole nell'inChiesta : C’è sicuramente un punto molto “debole” nella clamorosa inchiesta sulle presunte corruttele che nel 2017 si sarebbero abbarbicate alla progettazione e alla futura realizzazione del nuovo stadio della Roma Calcio, a Tor di Valle. Questo punto debole riguarda il ruolo formale di Luca LAnzalone, l’avvocato genovese che i grillini Alfonso Bonafede (oggi ministro della Giustizia) e Riccardo Fraccaro (oggi ministro dei ...

Erasmus - MasChi e femmine - la scienza è per tutti : Ospitato a Panicale l'incontro finale del progetto "Science girls": "Nessuna differenza di genere nell'apprendimento delle STEM" , UMWEB, - Panicale, " La scienza "non è di genere". Lo hanno ...

Passa a Wind da operatori virtuali : Chiamate illimitate e 30GB a 7€ : Passa a Wind Smart 7 Easy 30 da operatori virtuali ad eccezione dei clienti Postemobile già attivi sulle reti Wind come avviene per Iliad. La tariffa dedicata agli attuali clienti MVNO ha un costo mensile di 7€ per chiamate illimitate e 30GB in 4G. L’offerta attivabile esclusivamente nei negozi Wind non necessita più del coupon da richiedere online, vediamo tutti i dettagli e i costi nascosti dell’offerta prorogata fino al 26 ...

L’energia rinnovabile dei pendolari : con Walkee si genera elettricità camminando sulle banChine delle stazioni : Tra le fonti di energia green e a costo zero, chi includerebbe quella del calpestio dei pendolari? Eppure i viaggiatori abituali, che ogni giorno camminano avanti e indietro sulle banchine delle stazioni ferroviarie, possono arrivare a produrre energia a sufficienza per alimentare un’intera stazione, senza modificare affatto le proprie abitudini. L’idea è del tutto sostenibile, come ha dimostrato Giuliana Maugeri, che oltre a essere ...

Konami potrebbe realizzare altri remaster se i giocatori lo Chiederanno : Konami ha affermato di essere disposta a rimasterizzare altri giochi, nel caso in cui i fan lo richiederanno.Durante un'intervista con IGN all'E3 su Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars, il brand manager di Konami, Benjamin Kinney, ha espresso la volontà dell'azienda di produrre altri remaster, nell'eventualità che le richieste dei giocatori si facciano sempre più forti.Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars è una versione rimasterizzata del ...

JOAO CANCELO ALLA JUVENTUS/ L'affare si Chiuderà nel weekend : ecco le cifre e la contropartita tecnica : Continua la trattativa tra JUVENTUS e Valencia per chiudere L'affare CANCELO. L'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Il tumore di Nadia Toffa? “Chi è causa del suo mal pianga sé stesso” : bufera su PeChino Express e la Brigliadori : È bufera su Pechino Express 2018 per via delle uscite poco sensate e scandalose di Eleonora Brigliadori sul tumore di Nadia Toffa. La giornalista delle Iene combatte con il male ormai da sei mesi e se in un primo momento le critiche l'hanno travolta per via della "facilità" con cui ha parlato di intervento, chemio e guarigione, adesso sono quelle stesse persone che la difendono e chiedono a gran voce l'espulsione della Brigliadori da Pechino ...

Maria De Filippi trema - la Rai sChiera Alberto Angela per la sfida del sabato sera : L'egemonia del sabato sera non è più così scontata per Maria De Filippi. Sul finale di stagione la regina di Mediaset - in onda su Canale 5 con Amici -

Def - semaforo verde alla Camera. Chiesto stop aumenti IVA e più flessibilità all'Europa : Reddito cittadinanza centrale, ma no all'assistenzialismo - Nella strategia di politica economica del governo "il reddito di cittadinanza, volto a contrastare le sacche di povertà presenti in Italia ...

