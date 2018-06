Che fine hanno fatto Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne

Che fine ha fatto Francesco Chiofalo di Temptation Island : Temptation Island sta per tornare ed è normale chiedersi che fine abbiano fatto i suoi protagonisti. Fra questi c’è senza dubbio Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma. Era l’estate del 2017 quando il personal trainer e la fidanzata decisero di partecipare al reality di Maria De Filippi per mettere alla prova il loro amore. Francesco, alias Lenticchio, conquistò tutti con la sua veracità e ancora oggi che la nuova ...

Isola dei famosi - Nino Formicola e la vita stravolta : Che fine hanno fatto i soldi che ha vinto : A 65 anni è il più anziano vincitore italiano di un reality. La verità è che Nino Formicola, trionfatore all' Isola dei famosi, è un giovanotto affamato di futuro anche se non è stato facile ...

Che fine ha fatto il volontario Ong con l'orecchino del tweet di Salvini? : Da quando Matteo Salvini gli ha dedicato un post su Facebook, Soeren Moje, il macchinista delle polemiche, è sparito. Il suo profilo, molto riconoscibile, è stato cancellato dalla pagina ufficiale della Mission Lifeline, Ong tedesca di stanza nel mediterraneo, da cui era iscritto dal 2011. Il suo nome non compare neanche nell’ultima missione in corso al largo delle coste libiche nonostante su YouTube ci siano ancora i video ...

Che fine ha fatto il volontario Ong con l'orecchino del tweet di Salvini? : Da quando Matteo Salvini gli ha dedicato un post su Facebook, Soeren Moje , il macchinista delle polemiche, è sparito. Il suo profilo, molto riconoscibile, è stato cancellato dalla pagina ufficiale ...

Che fine ha fatto il volontario Ong con l'orecchino twittato da Salvini? : Da quando Matteo Salvini gli ha dedicato un post su Facebook, Soeren Moje, il macchinista delle polemiche, è sparito. Il suo profilo, molto riconoscibile, è stato cancellato dalla pagina ufficiale della Mission Lifeline, Ong tedesca di stanza nel mediterraneo, da cui era iscritto dal 2011. Il suo nome non compare neanche nell’ultima missione in corso al largo delle coste libiche nonostante su YouTube ci siano ancora i video ...

Calendario Serie A 2018-2019 : le date di inizio e fine. Si gioca anChe a Santo Stefano! : La Lega Serie A, nella giornata odierna, ha comunicato le date del prossimo campionato di Serie A 2018-2019, stabilendo i turni infrasettimanali e le soste per gli incontri della Nazionale. Il primo turno è fissato il 19 agosto e l’ultimo è previsto per il 26 maggio. Tre turni infrasettimanali, tra cui la novità “Boxing Day” del 26 dicembre a Santo Stefano, prendendo spunto dalla Premier League. Poi quattro soste per i match ...

La fine del mondo è vicina? 10 posti da vedere prima Che sia troppo tardi [GALLERY] : Se il mondo sta per scomparire allora conviene incominciare a vederlo tutto prima che sia impossibile visitarlo: ecco 10 mete che non devono mancare nel vostro viaggio Secondo alcuni versetti delle Sacre Scritture analizzati da un “teorico della cospirazione”, il mondo avrebbe le ore contate…per l’ennesima volta! Complessi calcoli matematici indicherebbero infatti il giorno del giudizio universale in domenica 24 giugno: bufala o verità, ...

Che fine ha fatto Sören Mojem? Il macchinista punk della Ong tedesca che aveva dato del "fascista" a Salvini è sparito dal web : Si chiama Sören Mojem ed è il macchinista punk della Ong tedesca Mission Lifeline che aveva usato l'epiteto "fascista" per definire Matteo Salvini. Sul suo profilo, il macchinista aveva pubblicato un post in cui diceva: "La politica ha perso, è arrivato il momento di agire"."Questo signore è nell'equipaggio della nave della Ong tedesca che, in attesa di caricare immigrati, mi dà del "fascista"... Rassicurante ...

Che fine ha fatto Marco Mengoni? Ecco perché da un po' di tempo non si hanno notizie del cantante : Che fine ha fatto Marco Mengoni? A parte una piccola apparizione al fianco di Giorgia, il cantante manca discograficamente dalle scene sin dal 2016. Sembra proprio che non si farà sentire prima della ...

Usa - immigrazione : Melania odia vedere i bimbi separati al confine - «governare anChe col cuore» : Si tratta di una rara presa di posizione su una questione politica da parte della first lady, che ha indicato l'aiuto ai bambini come la priorità della sua piattaforma sociale 'Be best'. Finora ...

Ducati - quando vincere fa male. Jorge Lorenzo domina - ma saluterà a fine stagione : Che occasione persa… : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

MiChelle e Barack - ballo senza fine : I matrimoni d’autunno hanno lunghe estati davanti e l’aria di balli sempre lievi. Nel caso di Michelle e Barack Obama, durano da 25 anni, dal 3 ottobre del 1992, generano figli (due, femmine: Malia, 19, Natasha, 17), attraversano presidenze (degli Stati Uniti d’America, dal 2009 al 2017), soprattutto non smettono di guardare avanti in sintonia. Finito il mandato, hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix per produrre film e serie, ...

Che fine fanno i nostri rifiuti elettronici : l'inferno tossico di Sodoma e Gomorra : Qui si è creata un'economia parallela. Dove prima esisteva una foresta di mangrovie, oggi i rifiuti abbondano sulle sponde di una palude avvelenata. Televisori, lavatrici, telefoni, frigoriferi. ...

Live - MusiChe di Sconfine 2018 : Maistah Aphrica : INFO/FONTE: Ufficio Stampa Live - Musiche di Sconfine Live - Musiche di Sconfine 2018: Maistah Aphrica Parco Milleluci Sagrado GO Orario - Ingresso: 21.30 Il 16/06/18 Vedi Calendario Spettacoli >>> ...