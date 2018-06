CGIL a congresso | ' Il sindacato è un' altra cosa' sfida la linea della Camusso

Blastingnews

(Di martedì 19 giugno 2018) Laha iniziato il proprio percorso verso il XVIIINazionale che vedra' il proprio epilogo nel gennaio 2019 a Bari, ma intanto fra gli iscritti alla Confederazione si inizia gia' a discutere sullaVIDEOche dovra' adottare il principaleitaliano. Il direttivo nazionale in carica, a larga maggioranza, ha varato nelle scorse settimane il documento congressuale principale, denominato Il lavoro è, che ha come prima firmataria la segretaria generale uscente Susanna. Ma non tutti dentro l'organizzazione si ritrovano nellaproposta dalla maggioranza uscente, infatti l'area denominata Ilè un'ha presentato un documento alternativo, denominato Riconquistiamo tutto, la cui prima firmataria è Eliana Como, esponenteFIOM di Bergamo. Peraltro è da segnalare che, per la prima volta in oltre cento anni dalla fondazione ...