Cesena nel dramma | l' Agenzia delle Entrate ha bocciato il piano

Incidente nella notte - auto si cappotta nel Cesenate : un morto e 3 feriti : L’Incidente stradale nella notte sulla Via Emilia a Diegaro, nel Cesenate. Il bilancio è di un morto e tre feriti: tre giovani di 21, 23 e 32 anni ricoverati in ospedale.Continua a leggere

Serie B - Cesena-Parma 2-1 - Moncini nel finale ribalta il match : Brutta frenata per il Parma di D'Aversa, sconfitto 2-1 dal Cesena. I romagnoli sotto 1-0 trovano il pareggio al minuto 86, restano in 10 tre minuti dopo per l'espulsione di Kupisz, ma trovano comunque ...

Terremoto - paura in Emilia Romagna : scossa nella provincia di Forlì-Cesena [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Serie B Cesena-Parma - dirige Fourneau. Ternana Unicusano-Palermo : Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della quarantesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 5 maggio alle ore 15. Due i posticipi: domenica, alle ore 17.30 c'è Cesena-...

DIRETTA/ Cesena Frosinone (risultato live 0-0) streaming video e diretta tv : tante occasioni nel primo tempo : diretta Cesena Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Manuzzi per la 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:28:00 GMT)